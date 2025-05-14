Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил об ожидании украинской делегации 15 мая в Стамбуле
Мир
В ФРГ сообщили о желании США возобновить поставки газа по «Северному потоку – 2»
Культура
Путин назвал культурное достояние основанием для консолидации общества РФ
Спорт
ISU одобрил заявки 22 россиян на участие в отборе к Олимпиаде-2026
Мир
Эрдоган призвал НАТО не быть частью конфликта на Украине
Мир
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду во вмешательстве в выборы Румынии
Общество
В Дагестане возбудили дело о терроризме после нападения на полицейских
Экономика
Патрушев назвал Мурманскую область значимой для экономики РФ
Общество
ГД одобрила законопроект об аресте имущества уехавших из РФ правонарушителей
Мир
Трамп предостерег Запад от вмешательства в конфликт на Украине
Мир
В Госдепе назвали встречу по Украине в Стамбуле «благоприятной возможностью»
Мир
Министр обороны Польши отверг возможность ввода войск на Украину
Экономика
Путин поддержал антикризисный план спасения угольной отрасли
Мир
Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным после прекращения огня на Украине
Культура
НМГ победила в восьми номинациях Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Экономика
Банки стали требовать для разморозки счета приходить в офис с родней
Спорт
«Трактор» одержал победу над «Локомотивом» в первом матче финала Кубка Гагарина
Сюжет:

14 мая — День фрилансера: история, традиции, поздравления

День фрилансера отметят в России 14 мая
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Ежегодно 14 мая в России отмечают День фрилансера — праздник, объединяющий свободных специалистов, которые самостоятельно организуют свою деятельность, вне офисных правил и фиксированного графика, опираясь на личную дисциплину, ответственность и профессионализм. В 2025 году он выпадает на среду. Об истории торжества и связанных с ним традициях читайте в материале «Известий».

День фрилансера – 2025: история и значение, когда учрежден праздник

Фрилансеры — это специалисты, оказывающие услуги или участвующие в проектах на временной основе, без постоянного трудоустройства. Такие профессионалы самостоятельно находят клиентов и управляют своим графиком работы. Сегодня они трудятся в разных областях, например в IT-разработке, дизайне, журналистике, консультировании, переводах, обучении и так далее.

История возникновения фриланса уходит корнями в средневековье. Первыми фрилансерами можно считать рыцарей в Шотландии XIV века, которых в XIX веке упомянул в своем романе «Айвенго» сэр Вальтер Скотт. Это были военные наемники, которые продавали свои услуги разным феодалам и не были привязаны к одному сюзерену. Термин «freelance» буквально переводится как «свободное копье» (free lance).

В современном смысле фриланс как способ трудоустройства начал развиваться в США и Европе XIX–XX веках с появлением бирж труда, агентств и удаленной работы.

В России сфера фриланса зародилась в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Знаковым событием в этом направлении стало появление 14 мая 2005 года первой биржи фрилансеров, которая предоставила платформу для поиска удаленных заказов в самых разных областях. Эта дата и была выбрана в качестве профессионального праздника для «свободных специалистов», который в 2025 году будет отмечаться в 20-й раз.

Разрешите в айти: в России увеличился спрос на специалистов со знанием ИИ
С чем это связано и какие направления актуальны

Основным катализатором роста числа фрилансеров стала доступность интернета, развитие цифровых технологий и глобальной коммуникации, которые сделали возможной качественную, оперативную и удобную удаленную работу. В 2017 году в нашей стране в помощь таким специалистам был введен особый статус самозанятого. Он позволяет легально работать на себя и платить налоги по упрощенной схеме.

Фриланс стал важным явлением трудовой деятельности, сформировав новую парадигму работы — гибкую, мобильную, ориентированную на результат и эффективность. Он способствует развитию инноваций и креативных индустрий, играет значительную роль в экономике и обществе, расширяет возможности для занятости, стимулирует конкуренцию и разнообразие услуг на рынке. Благодаря этому как в России, так и на международном уровне тысячи людей получают возможность заниматься любимым делом, раскрывая творческий потенциал и совмещая трудовую деятельность с личной жизнью. Для многих свободная занятость стала единственным источником дохода, а также стерла возрастные и физические ограничения.

Как отмечают День фрилансера: традиции празднования

День фрилансера стал площадкой для развития и популяризации самых разных профессий. 14 мая во многих городах России проводятся различные мероприятия, посвященные этому празднику. В это день учебные центры и предприниматели предлагают скидки на обучение и услуги, стимулируя новых участников рынка пробовать новые направления деятельности.

Проводятся семинары, обучающие лекции, неформальные акции и встречи, как онлайн, так и офлайн, которые направлены на развитие навыков, обмен опытом и укрепление сообщества свободных специалистов. Активное использование социальных сетей и специальных хештегов помогает фрилансерам почувствовать себя частью единой международной профессии, несмотря на отсутствие офисных стен.

День фрилансера – 2025: кого и как поздравлять

Фриланс охватывает широкий спектр профессий. Помимо IT и творческих специалистов в этот день поздравления получают писатели, журналисты, маркетологи, консультанты, дизайнеры, репетиторы, юристы, а также многие другие профессионалы, работающие на себя. «Известия» подготовили несколько примеров, как это можно сделать.

«Поздравляем вас с Днем фрилансера! Желаем вдохновения, интересных проектов и успеха. Пусть ваша деятельность приносит удовольствие и новые победы!».

Личное дело: число ИП в России выросло на 23% за три года
Общее количество регистраций превысило 4,5 млн

«Восхищаемся вашей способностью выбирать путь независимости и творчества! Пусть каждый заказ будет креативным, клиенты — благодарными, а доходы — стабильными и растущими. Удачи вам и счастья! С праздником!»

«Дорогие фрилансеры! Ваш труд — пример смелости и самоорганизации. Желаем вам находить много интересных заказов и достигать новых профессиональных высот! Пусть работа приносит не только доход, но и радость, вдохновение и гармонию в жизни. Поздравляем с вашим профессиональным праздником!»

Ранее «Известия» рассказали, когда и как в России отмечают Всемирный день книги и авторского права.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025