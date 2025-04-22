23 апреля — Всемирный день книги и авторского права: история и традиции

Ежегодно 23 апреля во всем мире отмечают Всемирный день книги и авторского права — масштабное событие, которое объединяет миллионы людей разных культур, напоминая о том, что книга — универсальный язык, понятный на всех континентах. Он также служит важным напоминанием о необходимости защиты прав авторов и интеллектуальной собственности. В 2025 году праздник выпадает на среду. О его истории и традициях читайте в материале «Известий».

Всемирный день книги и авторского права — 2025: история праздника

Всемирный день книги и авторского права был учрежден ЮНЕСКО (Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) 15 ноября 1995 года.

Дата была выбрана не случайно. Именно 23 апреля ушли из жизни сразу три выдающихся автора мировой литературы — Мигель де Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Кроме того, несколько всемирно известных писателей родились в этот день: Владимир Набоков, Морис Дрюон и Халльдоур Лакснесс.

Впервые праздник официально отметили 23 апреля 1996 года. С тех пор он ежегодно проводится более чем в 100 странах мира.

Всемирный день книги и авторского права 23 апреля: традиции празднования

В современном мире Всемирный день книги и авторского права стал ярким международным культурным событием. Для писателей, переводчиков, журналистов, специалистов книгоиздательского и библиотечного дела 23 апреля — профессиональный праздник, позволяющий подвести итоги года, обозначить вызовы, обменяться опытом и, конечно, напомнить о важности чтения в эпоху цифровых технологий.

В этот день в Москве, Лондоне, Париже, Токио, Нью-Йорке и других крупных мегаполисах устраиваются ярмарки, выставки, публичные чтения и лекции, посвященные празднику. Они призваны привлечь внимание широкой аудитории к книгам, а также к проблемам авторского права.

Онлайн-платформы в этот день проводят масштабные акции, делая книги доступнее благодаря скидкам.

С 2001 года ЮНЕСКО ежегодно присуждает звание Мировой столицы книги одному из городов мира, в котором в течение года проходят различные литературные конкурсы, образовательные проекты, строятся библиотеки, продвигается книжная культура. В 2025 году эта почетная миссия возложена на бразильский Рио-де-Жанейро. Он станет эпицентром литературных инициатив, возрождая интерес к книге как к источнику знаний, искусства и социального диалога.

В России ко Всемирному дню книги и авторского права приурочена популярная культурная акция «Библионочь». В 2025 году она пройдет уже в 14-й раз в ближайшую к празднику субботу — 26 апреля.

Тема 2025 года — «Свои герои». В этот вечер библиотеки, музеи и магазины по всей стране будут работать до 20–22 часов. Посетителей ждут эксклюзивные акции, мастер-классы, лекции, творческие встречи и выставки.

Всемирный день книги и авторского права: кого и как поздравлять

Всемирный день книги и авторского права — это возможность поблагодарить тех, кто создает, издает, сохраняет и распространяет книги. 23 апреля поздравления принимают все, кто связан с миром литературы, знаний и творчества. В первую очередь это писатели и поэты, ведь именно они наполняют книги содержанием, создают смыслы.

Также в этот день поздравляют редакторов, корректоров, литературных агентов и переводчиков — профессионалов, которые делают текст совершенным и доступным для широкой аудитории.

Поздравления адресуют сотрудникам издательств и типографий, работникам книжных магазинов и, конечно, библиотекарям — тем, кто ежедневно помогает читателю найти «свою» книгу.

И, конечно, стоит поздравить читателей — ведь без их внимания книги не имели бы такого значения.

«Известия» подготовили несколько примеров, как это можно сделать:

«Уважаемые авторы, примите искренние поздравления с Всемирным днем книги и авторского права! Благодаря вашему труду литература продолжает вдохновлять, обучать и объединять людей по всему миру. Пусть ваше дело приносит радость, признание и бесконечное вдохновение».

«Поздравляем вас с Днем книги и авторского права! Пусть ваше перо будет острым, сюжет — захватывающим, а вдохновение — неиссякаемым. Спасибо за миры, которые вы открываете своим читателям, и за идеи, которые остаются с нами надолго».

«Уважаемые библиотекари, с праздником — Днем книги! Вы не просто работаете с литературой, вы храните культуру, помогаете найти путь к знаниям и вдохновляете на чтение. Пусть ваша работа будет востребованной, а атмосфера вашей библиотеки — уютной и живой».

Всемирный день книги и авторского права: интересные факты о книгах

Книга как культурное явление сопровождает человечество уже тысячелетия. За это время она прошла путь от примитивной записи до интерактивных цифровых форматов. «Известия» собрали несколько удивительных фактов об этом феномене цивилизации.

Первые книги представляли собой глиняные таблички с клинописью, созданные около 3000 года до нашей эры в шумерских городах-государствах. Позднее в Древнем Египте появились свитки из папируса и кодексы — прародители современных книг в виде сшитых страниц из пергамента.

Одним из древнейших известных литературных произведений считается «Эпос о Гильгамеше», созданный на территории Месопотамии более 4 тысяч лет назад. Он был написан на шумерском и аккадском языках клинописью на глиняных табличках.

Официально самой маленькой книгой, внесенной в Книгу рекордов Гиннесса, считается том японского издательства Toppan Printing, выпущенный в 2013 году. Его размеры — всего 0,75 мм × 0,75 мм. Книга содержит 22 страницы с японскими цветами и их научными названиями. Текст нанесен с помощью современной микролитографии, и разглядеть его можно только под микроскопом.

Самая крупная в мире книга под названием «This the Prophet Mohamed», повествующая о жизни пророка Мухаммеда, создана в Дубае в 2012 году. Ее вес превышает 1,5 т, а высота — более 5 м.

Современная загадка — «Рукопись Войнича», датируемая XV веком. Это книга, которую невозможно прочесть. Она написана на неизвестном языке, до сих пор не поддающемся расшифровке. Ученые предполагают, что рукопись может быть трактатом по алхимии или ботанике.

По данным издателей, самой часто читаемой книгой в истории остается Библия. Она издается на более чем 3 тыс. языках и ежегодно лидирует по количеству печатных копий.

Ранее «Известия» рассказали об истории и традициях Международного дня кино.