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Стоимость «квадрата» новостроек массового сегмента в Москве выросла почти на 6%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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По итогам апреля на первичном рынке массового сегмента жилья Москвы средневзвешенная цена 1 кв. м составила 350 530 рублей. За месяц она выросла на 2,8%, за год — на 5,7%. Это следует из данных риелторской и консалтинговой компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 14 мая.

По информации экспертов, в апреле на рынке новостроек массового сегмента экспонировалось 15,1 тыс. лотов в проектах, где 13 тыс. — квартиры и 2 тыс. — апартаменты. Объем предложения за месяц сократился на 14,2%. Было зарегистрировано 2,6 тыс. договоров долевого участия.

«Наибольшее количество зарегистрированных ДДУ пришлось на проекты, где застройщики активно предлагают скидки. Максимальный размер заявленного дисконта в массовых новостройках «старой» Москвы в настоящее время достигает 55% (соответственно, минимальный бюджет покупки с учетом скидки — 4,6 млн рублей)», — уточнил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

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Доля сделок с привлечением ипотечного кредита в апреле составила 64%. Средняя ставка по рыночной ипотеке за месяц снизилась на 1,3 процентных пункта, до 26,7%.

«Прежде рыночные ставки выше 15% считались заградительными. Но затянувшийся период жесткой монетарной политики ЦБ (Центробанка РФ. — Ред.) скорректировал эту ситуацию. Теперь каждое снижение рыночных ставок приводит к увеличению покупательской активности. Клиенты постепенно адаптируются к новым условиям и до ожидаемого рефинансирования готовы переплачивать за заем больше, чем раньше», — отметил основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов.

Ранее, 13 мая, сообщалось, что в России в апреле подорожало вторичное жилье. Стоимость 1 кв. м увеличилась в среднем в городах-миллионниках на 0,7% — до 142 тыс. рублей, следует из данных сервиса «Яндекс Недвижимость». Лидером по росту цен стала Пермь, на втором месте — Ростов-на-Дону, на третьем — Екатеринбург.

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