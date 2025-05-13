В России в апреле подорожало вторичное жилье. Стоимость квадратного метра увеличилась в среднем по миллионникам на 0,7% — до 142 тыс. рублей. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость», которые проанализировали ситуацию на рынках крупнейших городов страны в прошлом месяце («Известия» ознакомились с результатами).

Небольшой рост медианной цены метра сопровождался увеличением предложения — на 4,3% за месяц в среднем по всем городам-миллионникам. Лидером по росту стоимости квадратного метра за месяц среди миллионников стала Пермь (+3,4% — до 106 тыс. рублей), на втором месте — Ростов-на-Дону (+1,8% — до 123 тыс. рублей), на третьем — Екатеринбург (+1,4% — до 125 тыс. рублей) и Челябинск (+1,4% — до 99 тыс. рублей).

Небольшое снижение цен, близкое к стагнации (до 0,5%), на вторичном рынке зафиксировано только в двух из 16 российских мегаполисов: в Нижнем Новгороде (–0,5% — до 139 тыс. рублей) и Красноярске (–0,4% — до 122 тыс. рублей). Остальные 10 миллионников в течение месяца показали небольшой рост в диапазоне от 0,2% (в Санкт-Петербурге и Омске) до 1% (в Москве).

«В преддверии лета вторичный рынок показывает некоторое оживление. На фоне стагнации ключевой ставки, которая продолжается уже полгода, собственники начали постепенно повышать цены на свои объекты. Это связано с тем, что ожидания большинства игроков на рынке связаны скорее со скорым началом цикла снижения ставки, чем с дальнейшим сохранением текущего уровня. Также стоит отметить, что рост стоимости вторичного жилья менее чем на 1% за месяц — это показатель, который не превышает уровня текущей инфляции», — пояснил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (+1% за месяц — до 359 тыс. руб./кв. м), Санкт-Петербург (+0,2% — до 214 тыс. руб./кв. м), Казань (+0,6% — до 186 тыс. руб./кв. м), Нижний Новгород (–0,5% — до 139 тыс. руб./кв. м) и Екатеринбург (+1,4% — до 125 тыс. руб./кв. м). «Квадраты» менее 100 тыс. рублей на рынке вторичной недвижимости миллионников реализуются в Челябинске (+1,4% — до 99 тыс. руб./кв. м) и Волгограде (+0,3% — до 96 тыс. руб./кв. м).

Ранее, 14 апреля, сообщалось, что средневзвешенная цена 1 кв. м жилья на первичном рынке премиум-класса Москвы составила 795 920 рублей. За год стоимость поднялась на 16,3%. В бизнес-классе «квадрат» подорожал на 4,5% — до 473 300 рублей.