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Новостройки премиум-класса подорожали в Москве

«Метриум»: 1 кв. м новостроек премиум-класса в Москве за год подорожал на 16%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Средневзвешенная цена кв. м жилья на первичном рынке премиум-класса Москвы составила 795 920 рублей. За год стоимость поднялась на 16,3%. Это следует из данных риелторской и консалтинговой компании «Метриум», с которыми ознакомились «Известия» 14 апреля.

По информации аналитиков, в I квартале 2025 года на рынке новостроек премиум-класса экспонировалось 6,6 тыс. лотов в 59 проектах, где 6,2 тыс. — квартиры и 300 — апартаменты.

«География премиального рынка продолжает активно трансформироваться. В минувшем квартале Северо-Западный округ впервые сравнялся с Западным по объему предложения, а по числу сделок вышел в лидеры. Во многом это обусловлено развитием «Большого Сити». В СЗАО сосредоточена новая деловая инфраструктура, при этом есть традиционные центры притяжения. Прежде всего Серебряный Бор и Мневниковская пойма — одни из наиболее экологичных локаций мегаполиса», — отметила директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

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В I квартале 2025 года на рынке новостроек премиум-класса было зарегистрировано 1,47 тыс. договоров долевого участия (–18,8% за квартал, +8,3% за год). Максимальное число сделок было зарегистрировано в феврале (576 ДДУ), минимальное — в январе (384 ДДУ). Доля сделок с привлечением ипотечного кредита в I квартале составила 14% (–5 п.п. за квартал, –32% за год).

«В отличие от более бюджетных сегментов, премиальный рынок новостроек практически не зависит от условий жилищного кредитования. Год назад ипотека использовалась в 46% сделок. И то преимущественно как инструмент для оптимизации платежей, а не как ключевой источник финансирования. В I квартале 2025 года доля ипотечных покупок сократилась до 14%. Клиенты премиального рынка успешно переориентировались на рассрочки, а в некоторых проектах — и на стопроцентную оплату», — уточнил генеральный директор Optima Development Давид Худоян.

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что 13% опрошенных россиян мечтают о покупке недвижимости, будь то жилье на море, в столице или за границей. Еще 47% респондентов хотят перестать работать и жить на пассивный доход. Об этом говорится в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».

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