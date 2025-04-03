Названы распространенные финансовые мечты россиян
Наиболее распространенной финансовой мечтой опрошенных россиян стало желание перестать работать и жить на пассивный доход. Этот вариант выбрали 47% респондентов, говорится в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми ознакомились «Известия» 3 апреля.
Вторым по популярности оказалось стремление к самореализации через создание чего-то значимого, которое отметили 21% опрошенных. Приобретение недвижимости, будь то жилье на море, в столице или за границей, привлекательно для 13%. Открытие собственного бизнеса, например кафе, магазина, салона или студии, является приоритетом для 10% респондентов. Кругосветное путешествие как главную финансовую цель указали 9% опрошенных.
Для осуществления мечты 8% респондентов считают, что им хватило бы суммы до 1 млн рублей, 12% оценивают свои потребности в диапазоне от 1 млн до 5 млн рублей, 31% — от 5 млн до 15 млн рублей, 32% — от 15 млн до 50 млн рублей, 17% — более 50 млн рублей.
Поиск дополнительных источников дохода и возможностей карьерного роста рассматривают 30% респондентов. Оптимизацию расходов и увеличение накоплений в качестве стратегии выбрали 19%, активно осваивают инвестиции в акции и облигации 5%, а еще 3% рассматривают высокорисковые стратегии, такие как инвестиции в криптовалюты и трейдинг. При этом 43% респондентов пока не имеют четкого плана.
Вместе с тем 15% опрошенных ставят перед собой цель заработать нужную сумму в течение ближайших пяти лет, 28% планируют достичь финансовой цели за 5–10 лет, 34% готовы посвятить этому от 10 до 20 лет, а 23% респондентов рассматривают это как долгосрочную задачу, на реализацию которой потребуется более 20 лет.
«Инвестиционные инструменты, такие как акции, облигации и альтернативные активы, остаются маловостребованными среди населения. Лишь незначительная часть опрошенных рассматривает их как средство достижения финансовых целей, что может свидетельствовать о недостаточной финансовой грамотности или о высокой степени осторожности в отношении рисковых вложений», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.
Ранее, 19 февраля, сообщалось, что среди опрошенных россиян 53% респондентов желают научиться грамотно распоряжаться финансами, откладывать сбережения или инвестировать. При этом треть респондентов (29%) выбрали постепенный подход к внедрению полезной привычки. Это следует из результатов исследования бренда бытовой техники STARWIND.