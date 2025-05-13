В России стало сложнее продать подержанные автомобили

Среднее время продажи автомобиля на вторичном рынке в России увеличилось на 21% по сравнению с прошлым годом. Это касается не только нишевых моделей, но и массовых автомобилей, которые раньше находили нового владельца за считанные дни. Об этом «Известиям» 13 мая рассказали эксперты проекта Likvi.com.

Так, если раньше Toyota Camry продавалась в среднем за 35 дней, то сейчас редки случаи, когда объявление закрывается меньше чем за 50 дней. У продавцов Kia Rio и Hyundai Solaris раньше на поиск покупателя уходило до 21 дня, теперь процесс может затянуться до 40 дней.

Прежде модели Skoda Octavia и Volkswagen Polo считались очень ликвидными с точки зрения перепродажи. Octavia в прошлом году находила нового владельца в среднем за 23 дня, сейчас же продавцы нередко ждут по 38 дней. В случае с Polo срок продажи вырос с 30 дней до 46-и. Эта ситуация подтверждает, что даже устойчиво популярные модели не застрахованы от влияния текущих рыночных условий, отметили эксперты.

Аналитики объяснили, что цены на автомобили нестабильны и напрямую связаны с курсом рубля, удорожанием запчастей, инфляцией, поэтому перед покупкой многие ждут падения цены. Стремление сэкономить и не прогадать с остаточной стоимостью авто увеличивает время купли-продажи на «вторичке». В то же время продавцы не хотят расставаться со своим автомобилем и также ждут наиболее выгодных условий продажи, что мешает быстрому оформлению покупки.

Ранее в этот день директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что продажи новых легковых автомобилей по итогам 2025 года могут снизиться на 20% относительно предыдущего года и составить 1,25 млн машин.

7 мая стало известно, что по итогам апреля в России было реализовано 102,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Haval Jolion стал лидером российского рынка в сегменте кроссоверов и внедорожников (SUV) в апреле.