Олимпийский чемпион в шорт-треке Захаров завершил карьеру

Олимпийский чемпион 2014 года в шорт-треке и серебряный призер Игр-2022 в конькобежном спорте Руслан Захаров 13 мая сообщил о завершении спортивной карьеры.

«Я принял решение завершить спортивную карьеру», — заявил он «РИА Новости».

Захаров является единственным спортсменом из России, которому удалось завоевать олимпийские медали в шорт-треке и конькобежном спорте, отмечает «Спорт-Экспресс». Золотую медаль он выиграл в эстафете на Олимпийских играх в Сочи, серебряным призером в конькобежном спорте стал на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Российские спортсмены сейчас отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). 20 декабря 2024 года ISU допустил спортсменов из РФ и Белоруссии к участию в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в Италии в нейтральном статусе. Уточнялось, что решение распространяется на соревнования по конькобежному спорту, фигурному катанию и шорт-треку. При этом к командному турниру россиян не допустят.