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СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на гражданский автомобиль под Курском

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Возбуждено уголовное дело в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданский автомобиль в Курской области. Об этом 13 мая сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.

Установлено, что 30 апреля текущего года боевики ВСУ атаковали гражданский автомобиль в селе Озерки Беловского района с использованием беспилотника. В результате обстрела пострадал водитель, машина получила повреждения.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — говорится в сообщении Петренко.

В ходе допроса пострадавший раскрыл обстоятельства, уточнив, что получил ранение в ногу и не мог самостоятельно передвигаться. В больницу его доставил товарищ, к которому мужчина обратился за помощью.

По словам Петренко, в настоящее время изымаются фрагменты дрона для назначения экспертиз, чтобы оценить причиненный ущерб. Следствие установит и привлечет к ответственности всех причастных к преступлению украинских боевиков.

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Накануне уголовное дело о теракте возбудили по факту обстрела боевиками ВСУ населенного пункта Рыльска в Курской области. Уточнялось, что 11 мая украинские военные обстреляли гражданскую инфраструктуру с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО).

В результате атаки пострадали три мирных жителя, также повреждены гостиница и несколько жилых зданий. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены части ракеты РСЗО HIMARS.

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