СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на гражданский автомобиль под Курском
Возбуждено уголовное дело в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданский автомобиль в Курской области. Об этом 13 мая сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко.
Установлено, что 30 апреля текущего года боевики ВСУ атаковали гражданский автомобиль в селе Озерки Беловского района с использованием беспилотника. В результате обстрела пострадал водитель, машина получила повреждения.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — говорится в сообщении Петренко.
В ходе допроса пострадавший раскрыл обстоятельства, уточнив, что получил ранение в ногу и не мог самостоятельно передвигаться. В больницу его доставил товарищ, к которому мужчина обратился за помощью.
По словам Петренко, в настоящее время изымаются фрагменты дрона для назначения экспертиз, чтобы оценить причиненный ущерб. Следствие установит и привлечет к ответственности всех причастных к преступлению украинских боевиков.
Накануне уголовное дело о теракте возбудили по факту обстрела боевиками ВСУ населенного пункта Рыльска в Курской области. Уточнялось, что 11 мая украинские военные обстреляли гражданскую инфраструктуру с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО).
В результате атаки пострадали три мирных жителя, также повреждены гостиница и несколько жилых зданий. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены части ракеты РСЗО HIMARS.