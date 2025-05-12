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Уголовное дело о теракте возбудили по факту обстрела Рыльска ВСУ

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Фото: t.me/sledcom_press
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По факту обстрела населенного пункта Рыльск в Курской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) было возбуждено уголовное дело о теракте. Об этом 12 мая проинформировала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Возбуждено уголовное дело по факту ракетного обстрела украинскими боевиками города Рыльска Курской области», — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Уголовное дело возбудили в соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Следователи устанавливают причастных к происшествию боевиков ВСУ.

Уточняется, что 11 мая военнослужащие Украины с помощью реактивной системы залпового огня обстреляли гражданскую инфраструктуру в Рыльске. В результате происшествия были повреждены гостиница, несколько жилых зданий, также пострадали три мирных жителя. Они получили ранения.

При совершении осмотра места происшествия следователи нашли части ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS. По найденным фрагментам планируется провести взрывотехническую судебную экспертизу.

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В Курской области 11 мая в результате атаки ВСУ беспилотником (БПЛА) автомобиля в поселке Хомутовка пострадал пятилетний ребенок. Уточнялось, что родственники девочки самостоятельно доставили ее в ближайшее медучреждение. У нее обнаружили осколочные ранения спины и ноги.

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