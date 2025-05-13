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Водитель сбил двух подростков на электросамокате в Санкт-Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Водитель сбил двух подростков на проспекте Маршала Блюхера в Санкт-Петербурге. Они ехали по пешеходному переходу на одном самокате, сообщил 13 мая источник «Известий».

«Инцидент произошел 12 мая. Водитель совершал поворот на разрешающий сигнал светофора и не предоставил преимущество пешеходам на электросамокате — 20-летнему молодому человеку и 17-летней девушке», — пояснил собеседник.

В итоге девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с многочисленными переломами и ушибами.

По данным источника, водитель ранее уже привлекался к административной ответственности по ст. 12.19 КоАП РФ («Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств») и ст. 12.12 КоАП РФ («Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика»).

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