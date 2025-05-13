В прокат вышел фильм Marvel «Громовержцы*»

Фильм «Громовержцы*» лидирует в зарубежном прокате, а критики называют его одним из лучших фильмов Marvel и главным блокбастером со времен «Мстители: Финал» 2019 года. В России ленту начали показывать с 12 мая по предсеансовому обслуживанию, в графике некоторых столичных кинозалов запланировано от 10 до 14 сеансов ежедневно.

Картина завершает сюжетную линию так называемой четвертой фазы киновселенной, которая продлилась с февраля 2023-го по май 2025 года. Президент компании и главный продюсер кинофраншизы «Кинематографическая вселенная Marvel» Кевин Файги отметил, что для картины компания Disney использовала новый подход и он дал свои плоды.

Режиссер Джейк Шрейер, известный по таким сериалам, как «Бесстыжие», «Грызня» и «Звездные войны: Опорная команда», повторил путь Джеймса Ганна, создавшего две части «Отряда самоубийц» для главного конкурента Marvel, киновселенной DC Universe, рассказал историю о переходе взаимоотношений персонажей от ненависти к дружбе. При этом сам сюжет фильма остается довольно простым.

Много экранного времени в кинокартине отведено персонажам Флоренс Пью («Леди Макбет», «Маленькие женщины») и Дэвида Харбора («Очень странные дела», «Хеллбой»). Оба — герои с ярко выраженным акцентом и русскими корнями.

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Удача со звездочкой: в российских кинотеатрах начали показывать «Громовержцев*»