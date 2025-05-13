Удача со звездочкой: в российских кинотеатрах начали показывать «Громовержцев*»

Картина «Громовержцы*» лидирует в зарубежном прокате, а критики называют ее одним из лучших фильмов Marvel и главным блокбастером со времен «Мстители: Финал» 2019 года. В России ленту показывают с 12 мая по предсеансовому обслуживанию, в графике некоторых столичных кинозалов запланировано от 10 до 14 сеансов ежедневно. «Известия» в числе первых посмотрели неожиданный хит, авторы которого сделали ставку на супергероев русского происхождения — Елену Белову и Алексея Шостакова.

О чем новый фильм

«Громовержцы*» — не просто неожиданный весенний блокбастер, но еще и первая за несколько лет бесспорная удача Marvel Studios. Президент компании и главный продюсер кинофраншизы «Кинематографическая вселенная Marvel» Кевин Файги отметил, что для картины компания Disney использовала новый подход и он дал свои плоды.

Фото: Marvel Studios Inc

На протяжении нескольких лет вселенная Marvel столкнулась с целой серией коммерческих и зрительских провалов: «Капитан Марвел 2», «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Вечные», «Капитан Америка: Новый мир» и другие фильмы показали разочаровывающие сборы в кино и в итоге значительно снизили зрительский интерес к супергероике, равно как и гонорары актеров, предпочитающих плащи и латексные комбинезоны.

При этом киновселенная Marvel уже сама начала страдать от непрерывного конвейера, вызывающего у большинства очевидцев фрустрацию, а в лучшем случае — непонимание. Она насчитывает 36 выпущенных фильмов и 13 сериалов, связанных единым сюжетом и зачастую общими героями. Очевидно, что зрители давно или запутались, или устали следить за таким количеством контента. В этом смысле новинка особенно важна — она завершает сюжетную линию так называемой четвертой фазы киновселенной, которая продлилась с февраля 2023-го по май 2025 года. Но при этом для ее просмотра совершенно необязательно смотреть десятки предыдущих сериалов и фильмов. Всё понятно практически с первых кадров: кто плохой и что с ним делать .

Как отмечает глава Disney Боб Айгер, в последние годы компания заставила творческие студии, включая Marvel, работать на пределе и выпускать куда больше проектов, чем нужно. Но теперь в Disney понимают, что количество — не равно качество. Поэтому на примере «Громовержцев*» студия протестировала новую стратегию: она консолидировала усилия Marvel и сосредоточила их на качественных полнометражных картинах. Боб Айгер остался очень доволен фильмом, кассовые сборы которого уже приблизились к $300 млн.

Фото: Marvel Studios Inc

Секрет успеха «Громовержцев*» в звездном ансамбле и максимально простом сюжете, который, впрочем, отходит на второй план и мигом становится неважен благодаря химии взаимодействия актеров на экране и постоянным гэгам. Режиссер Джейк Шрейер, известный по таким сериалам, как «Бесстыжие», «Грызня» и «Звездные войны: Опорная команда», не стал изобретать велосипед — он повторил путь Джеймса Ганна, создавшего две части «Отряда самоубийц» для главного конкурента Marvel, киновселенной DC Universe. То есть рассказал историю о том, как люди поначалу ненавидят друг друга, пытаются убить, а спустя час хронометража уже обнимаются в баре за бокалом пенного и обещают присматривать друг за другом с оговорками в духе «хоть ты и болван».

Вместо кровавых сцен и мрачного повествования — шутки для миллениалов и сюжет в одно предложение. Несколько неудачников и списанных со счетов «суперов» без внятных сверхспособностей вынуждены объединиться в команду против лабораторного мутанта с биполярным расстройством, который буквально растворяет половину жителей Нью-Йорка, почти как Танос в «Мстители: Война бесконечности». К счастью для детей, никаких шокирующих эпизодов в духе упомянутого фильма или прошлогоднего «Дедпул и Росомаха» здесь нет. А значит, возрастной рейтинг вполне объяснимо занимает слот «для детей старше 13 лет» — подростковая психика гарантированно останется в безопасности.

Ради чего смотреть «Громовержцев*»

У Джейка Шрейера получился убедительный аналог «Отряда самоубийц» 2021 года — со слегка карикатурными, но при этом обаятельными русскими. Продюсеры фильма пошли на смелый шаг, который уже предпринимали в 2021 году в фильме «Черная вдова», сделав русских главными действующими лицами.

Фото: Marvel Studios Inc

Экранное время уверенно крадут Флоренс Пью («Леди Макбет», «Маленькие женщины») и Дэвид Харбор («Очень странные дела», «Хеллбой»). Оба — персонажи с ярко выраженным акцентом и русскими корнями . Объединяет их и то, что для каждого это далеко не дебют в киновселенной Marvel и актеры хорошо понимают задачи и компетенции своих героев. Поэтому вскоре становится понятно, что героиня Пью, Елена Белова, как никто другой заслуживает титул лидера новой команды экс-лузеров. В 2022 году актриса выиграла престижную суперпремию «Выбор критиков» именно за роль Беловой в «Черной вдове».

Диалоги Беловой с отцом — Шостаковым, он же Красный Страж, особенно уморительны:

— Елена, нет призвания выше, чем быть героем. Твоя сестра кое-что в этом понимала.

— Нет, папа, это всё сказочки.

Фото: Marvel Studios Inc

При этом модели и актрисе советского происхождения Ольге Куриленко уделяют чуть ли не считаные секунды хронометража, даже не показывая нам ее лица. Впрочем, сюжетно это оказывается оправданно, и сценарист не желает превращать зрелище в аналог «Аноры» про русских в США.

Русские следы

Без стереотипов о соотечественниках тоже не обошлось: одного из героев насильно напоили водкой из горла просто ради того, чтобы показать зрителям этот напиток. В кинотеатре эта сцена вызвала недоуменный гул. Да и магия русского акцента английской речи Флоренс Пью тоже осталась зрителям недоступна — кинотеатров с англоязычной дорожкой в Москве попросту нет, а традиционный для СНГ казахстанский дубляж в который раз обошелся без Сергея Чихачёва, которого зрители полюбили за озвучку «Красного Стража» — советско-российской версии «Капитана Америка». Его место занял Виталий Давыдов из Алма-Аты, а также такие казахские актеры дубляжа, как Динара Урбисинова и Шах-Мурат Ордабаев. Что касается самого дубляжа, казахские актеры не стали коверкать произношение русских слов на манер Кар Карыча из «Смешариков» , и для кого-то такой пуризм может стать проблемой. Но редакция не увидела в этом попытки обыграть национальные черты там, где есть и другие способы указать на русское происхождение героев.

Фото: Marvel Studios Inc

К счастью для неподготовленных зрителей, героев и их мотивации раскрывают через флешбэки, даже если они пропустили предыдущие перформансы Беловой и Шостакова. Нам покажут подлинные страхи героев, и за них отвечает новый для кинофраншизы злодей — Мрак, манифестация темной стороны Часового, еще одного «супера».

Отдельно отметим маркетинговую кампанию фильма, который спустя 48 часов после премьерных показов переименовали в «*Новые Мстители», ловко использовав непонятный в первоначальном названии символ «звездочки». В одном из виральных роликов Себастиан Стэн (в фильме исполняет роль Джеймса «Баки» Барнса) сам наклеивает на улицах города обновленный вариант промопостера с альтернативным названием.

Судя по программе на ближайшую неделю, кинотеатры возлагают большие ожидания на фильм на фоне общего затишья голливудских блокбастеров. У «Громовержцев*» есть все шансы сохранить зрительский интерес среди поклонников боевиков вплоть до летнего релиза «Балерины», который пока что намечен на 5 июня, на сутки раньше премьеры в США.