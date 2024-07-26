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Спасите мир: «Дэдпул и Росомаха» слили в Сеть в день премьеры

Марвеловский релиз мгновенно оказался в интернете, в том числе с русским переводом
Фото: Marvel Studios, режиссер Шон Леви
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Создатели фильма «Дэдпул и Росомаха» получили сертификат Книги рекордов Гиннесса: трейлер картины за первые сутки посмотрели 365 млн человек. Такого еще не было. Градус ожидания оказался настолько высоким, что одновременно с выходом «Дэдпула» на Западе копия картины оказалась в Сети, и если бы кто-то подсчитал число скачиваний, Гиннессу пришлось бы выдавать еще один сертификат. О выходе картины в России пока неизвестно, но в странах СНГ она идет с официальным дубляжом. «Известия» ознакомились с блокбастером.

Росомаха воскрес

У выдающегося иранского режиссера Джафара Панахи есть замечательная полнометражная картина под названием «Это не фильм». Что не помешало ей быть представленной сначала на Каннском, а потом на миллионе других фестивалей. Так и «Дэдпул и Росомаха» — не фильм в привычном понимании слова. Это капустник, новогодний огонек, дружеский шарж, правда, юмор для взрослых: это 34-й выпуск грандиозного киножурнала вселенной Marvel, но первый с рейтингом R. В США такой дают релизам, которые детям можно посещать только в сопровождении взрослых, почти что наш аналог «18+».

Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Фото: Marvel Studios, режиссер Шон Леви

Рейтинг этот был у всех лент про Дэдпула, но ранее они не входили в упомянутый марвеловский канон, так как права принадлежали студии «Фокс» (об этом голос Дэдпула ехидно сообщает в первые секунды картины). И теперь уже в прологе фильма нам наглядно объясняют, почему маленьким детям тут не место. Дэдпул в своем красочном костюме врывается на кладбище и раскапывает могилу Росомахи/Логана, уверенный, что супергерой умереть не мог. Осквернение могилы заканчивается надругательством над трупом, а потом на Дэдпула нападают враги, и он дерется с ними костями Росомахи. Жестоко, с отрыванием конечностей и гротескными фонтанами крови. А потом исполняет непристойный танец — и всё это под начальные титры и песенку NSYNC.

Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Фото: Marvel Studios, режиссер Шон Леви

Есть некое подобие сюжета: миру грозит гибель, и Дэдпул отправляется по параллельным вселенным искать какого-нибудь выжившего Росомаху, чтобы тот согласился ему помочь. И дальше они должны победить нескольких суперзлодеев. Зачем ему именно Росомаха? Потому что в «Мстители» Дэдпула не приняли, а Росомаха почему-то считается краеугольно важной личностью для пространственно-временного континуума.

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Нелепо, глупо и, главное, даже ребенку (который пришел на фильм вместе с родителями) ясно, что единственная причина происходящего безобразия — в том, что просто кому-то очень-очень хотелось сделать бадди-муви с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом. И при этом как-то обойти тот факт, что семь лет назад в финале драматического боевика «Логан» герой Джекмана героически умер, после чего австралийский актер не планировал возвращаться в мир мужиков в смешных резиновых костюмах.

Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Фото: Marvel Studios, режиссер Шон Леви

Но если не всерьез, если просто посмеяться и разыграть с друзьями несколько классно придуманных, пусть и не очень связанных друг с другом сцен — почему бы нет? Кроме того, гонорары «Марвел» тоже отстегивает обычно немаленькие, да и челлендж есть: 55-летнему актеру пришлось круто попотеть в спортзале, чтобы его обнаженный торс в новом фильме стал поводом постоянного обсуждения и восхищения для всех окружающих.

К нам на «Огонек»

Капустник, который нам представляют, четко делит аудиторию на две неравные части. Одни — те, кто знает вообще всё про всех марвеловских героев. Они могут распознать каждого из многочисленных Дэдпулов и Росомах, которые появляются в кадре. Способны оценить желтый костюм героя Джекмана. Для них вообще этот релиз — как гора подарков под елкой, и в каждой коробке что-нибудь эдакое. То персонаж, про которого делали-делали фильм, да так и не доделали. То оружие, о котором они читали в комиксах и всегда мечтали увидеть на экране. То объяснение какой-то загадки, которая была загадана сто лет назад в одном из марвеловских блокбастеров.

Для других зрителей, которых, скорее всего, в мире всё же больше, «Дэдпул и Росомаха» — набор уморительных скетчей под старые музыкальные хиты. Таких, где актеры шутят с экрана и над своими персонажами, и над сюжетом, и над самим собой, реальными артистами с реальной карьерой. Никакой четвертой стены, мы словно бы общаемся на равных и только что домой к настоящим Рейнольдсу и Джекману не приглашены.

Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Фото: Marvel Studios, режиссер Шон Леви

А еще это предложение другим суперзвездам на время вернуться к своим старым образам или впервые примерить супергеройские костюмы, как это в данном случае произошло с Ченнингом Татумом. Кстати, супергерой из него никудышный — и совсем не остроумный.

Это и признание в любви, и немного зависти другим франшизам. «Пустота», в которой разворачивается большая часть сюжета блокбастера, начисто слизана с «Безумного Макса», там даже аналог Фуриосы имеется. И можно представить, как продюсеры «Марвел» слали письма Мэлу Гибсону, уговаривая засветиться в качестве еще одного бонуса.

Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Фото: Marvel Studios, режиссер Шон Леви

Да, первые «Дэдпулы» были переполнены многословными монологами, обращенными к зрителю, но этот превзошел их все. Здесь нет кино, нет смысла и тем более сверхсмысла, это всё одна большая острота над поп-культурой, которая длится примерно два часа экранного времени. Запомнить и пересказать то, что творится на экране, невозможно, да и не нужно. Это чистый релакс, впрочем, часто очень нужный каждому человеку.

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Получается, что новую картину нужно оценивать по законам жанра капустника, а не как фильм. Что ж, попробуем. И здесь нужно сказать, что хотя дуэт Рейнольдса и Джекмана определенно имеет свою химию и даже временами настолько сильную, что они в порыве охвативших их чувств начинают молотить друг друга изо всех сил, мы всё равно знаем, что герои бессмертные, поэтому смотреть на это порой скучновато.

Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Фото: Marvel Studios, режиссер Шон Леви

Актерский уровень Джекмана резко выше, чем у Рейнольдса, поэтому мы быстро концентрируемся только на нем. Его Росомаха депрессивен, скептичен, даже суицидален. Он и хочет навсегда заткнуть обтянутый тканью рот Дэдпула, и понимает, что этот неугомонный нарцисс — его единственный способ выбраться из апатичного запоя, которым Росомаха губит себя на наших глазах. Поэтому мы смотрит на Джекмана, который молчит, и слушаем Рейнольдса, которого настолько много, что даже несмешные остроты сразу забываются после пары действительно ярких и иногда действительно очень едких.

Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Фото: Marvel Studios, режиссер Шон Леви

За два часа от фильма не успеваешь устать, особенно если не пытаешься разобраться в том, «кто все эти люди» и каков маршрут стремительно мечущегося сюжета. Это достоинство, потому что большая часть фильмов «Марвел» заставляет сбегать с них через двадцать минут после начала, особенно когда накачанные крепыши начинают произносить пафосные реплики. «Дэдпул» привлекает тем, что он разговаривает с нами более-менее открыто, хотя и не настолько, чтобы перестать быть чистым развлечением. Ни одной мысли, которая бы застряла в голове, он не предложит, но и от собственных переживаний точно отвлечет. И в отличие от Логана/Росомахи для этого не придется прибегать к крепкому спиртному.

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