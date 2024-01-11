«Эхо» не без греха: Marvel представила первый сериал для взрослых

Премьера всех эпизодов детективного мини-сериала «Эхо» из вселенной «Мстители» состоялась на Disney+ и Hulu 9 января. Это спин-офф другого шоу Marvel — «Соколиный глаз». В новом релизе главная героиня — глухонемая индианка из племени Чокто, она передвигается на протезах и изъясняется языком жестов . Компьютерных эффектов здесь практически нет, экшена меньше, чем в других марвеловских проектах. Критики называют релиз более свежим и приземленным взглядом на запутанную киновселенную. Внимание: спойлеры!

Серьезно о супергероике

«Эхо» — спин-офф известного мини-сериала от Marvel «Соколиный глаз», который вышел в 2021 году и рассказывал об одноименном супергерое-мстителе, вооруженном луком. Оригинальный проект получил много номинаций: прайм-таймовую «Эмми», «Сатурн» и другие. В нем же зрители впервые увидели Майю Лопез, которая стала протагонисткой нового детективного шоу. Героиня имеет непростую судьбу: она глухонемая и вынуждена использовать протез для передвижения, но зато мастерски владеет боевыми искусствами. Алаква Кокс, которая сыграла девушку, тоже от рождения глухая и использует протез для правой ноги.

Поэтому для полного понимания «Эха» желательно ознакомиться с «Соколиным глазом» . Но сериал вышел в рамках проекта Marvel Spotlight (первый подобный опыт для Marvel Studios), а это означает, что шоу в меньшей степени привязано к основной киновселенной, но события в нем всё еще остаются каноничными.

Фото: Marvel Entertainment Постер сериала

В «Соколином глазе» Майя Лопез выяснила, что криминальный авторитет Уилсон Фиск (он же Кингпин, один из главных противников Человека-паука) ответственен за смерть ее отца. Майя, известная под псевдонимом Эхо, застрелила короля криминального мира, который обучил ее боевым искусствам и долгое время оставался ментором девушки. В своем сольном сериале она отправляется в родной город, чтобы воссоединиться с семьей. Выясняется, что Кингпин выжил, и теперь он и его подчиненные угрожают Майе и ее близким расправой.

«Эхо» — первый сериал от Marvel с рейтингом 18+, чем сильно выделяется на фоне других проектов киновселенной по комиксам. Из-за этого в релизе в разы больше жестоких «зубодробительных» драк и крови, а атмосфера в целом мрачнее. Поэтому «Эхо» больше напоминает традиционные боевики и триллеры, а не классическую яркую супергероику. В отличие от большинства фильмов Marvel («Мстители», «Железный человек», «Человек-паук» и другие), в релизе практически нет компьютерной графики, темп повествования медленнее, диалоги обретают особую глубину, так как персонажи вынуждены излагать мысли языком жестов и передавать эмоции мимикой и жестикуляцией. Еще один плюс — отсутствие чрезмерного количества запутанных отсылок на мультивселенные и другие проекты Marvel.

Следовать повестке

В последние 10 лет Marvel и Disney всё больше пытаются соответствовать прогрессивной и инклюзивной политике, чего нельзя не заметить и в «Эхе». Во-первых, протагонистом становится сильная и независимая женщина, которая в ближнем бою может одолеть почти любого мужчину, то есть происходит смена гендерных ролей. Во-вторых, героиня не только глухонемая и вынуждена использовать язык жестов, но и носит ножной протез , так как потеряла часть конечности в автоаварии. Добавив персонажа с такими проблемами, создатели сериала внесли в него и инклюзивность, и репрезентацию людей-инвалидов.

Фото: Marvel Entertainment

Наконец, в сериале Майя Лопез — коренная американка из племени Чокто и тема угнетения национальных меньшинств и сохранения их традиций прослеживается на протяжении всей ленты. Акцент на этих проблемах объясняется еще и тем, что один из двух режиссеров «Эха» — Сидни Фриланд («Звездный путь: Странные новые миры», «Анатомия страсти», «Нэнси Дрю») — тоже коренная американка. Но поддержка прогрессивной и инклюзивной повестки не вредит шоу и персонажам: Майя Лопез во многом соответствует своей оригинальной версии из комиксов, а нововведения по большей части незначительны.

Репрезентация национальных меньшинств и культуры коренных американцев происходит в формате флешбэков, некоторые из них отсылают к фольклору индейцев, что местами делает повествование рваным. Но и флешбэки несут сюжетную цель: с их помощью пытаются объяснить способности и таланты главной героини, которые имеют отчасти мистическое и наследственное происхождение.

Что сказали критики

В целом рецензенты остались довольны релизом: на момент написания статьи рейтинг «Эха» на сайтах-агрегаторах держится в районе 7 баллов из 10. При этом оценки рядовой аудитории совпадают с мнением кинокритиков: это более приземленный взгляд на сложную и запутанную киновселенную с огромным количеством персонажей и сюжетных линий.

Алан Сепинуолл из Rolling Stone отметил, что «Эхо» — действительно хорошее шоу, но с большой вероятностью оно не сможет привлечь к себе много внимания из-за пресыщения зрителей супергероями . Дэн Финберг из The Hollywood Reporter пишет, что в главной героине объединили глухоту, наследие коренных американцев и протезы, что выглядит впечатляюще и интересно. Но он также отметил, что качество экшен-сцен неравномерное: одни зрелищные, а другие не впечатляют. Арамиде Тинбу из Variety шоу понравилось меньше. По ее мнению, несмотря на все положительные аспекты, «Эхо» больше ощущается как «филлер», функция которого — подготовить зрителей к следующему проекту — сериалу «Сорвиголова: Рожденный заново».

Фото: Marvel Entertainment

Традиционно в релизах Marvel после титров есть сцены, намекающие на сюжет следующих проектов, и «Эхо» не стало исключением. В одной из них Уилсон Фиск размышляет о своих дальнейших планах, так как ему не удалось переманить Эхо на свою сторону. Неожиданно его отвлекает телевизионный репортаж о кандидатах на пост мэра Нью-Йорка. Жители мегаполиса хотят видеть нового и твердого руководителя, который сможет разобраться с накопившимися городскими проблемами. Услышав это, Фиск довольно ухмыляется, что намекает зрителям на его замыслы.

Согласно комиксам, Фиску удается занять кресло мэра, что привлекает внимание другого героя — Сорвиголовы. Именно эти два персонажа будут в центре сюжета предстоящего сериала «Сорвиголова: Рожденный заново». Точной даты выхода пока нет, так как съемки вставали на паузу из-за забастовок Гильдии сценаристов США (WGA) и профсоюза актеров SAG-AFTRA. Поэтому фанатам серии, скорее всего, придется подождать продолжения до конца года, а может, и дольше.