Локи выучил уроки: как Marvel сделал из Тома Хиддлстона бога историй

Критики оценили второй сезон «Локи» тепло, но превзойти результаты первого он не смог: суммарное время просмотров на Disney+ снизилось (с 731 млн до 512 млн минут). Проект от Marvel опять адресован гикам, которые знают про марвеловских персонажей всё и даже больше. Авторы шоу делают упор на запутанных путешествиях во времени и альтернативных вселенных и снова представляют Канга-завоевателя главной угрозой для супергероев, но, судя по концовке, продолжения у шоу не будет. Внимание: спойлеры!

Вопрос времени

Перед просмотром второго сезона «Локи» необходимо ознакомиться как минимум с предыдущей частью, иначе понять, что происходит в продолжении, просто невозможно: история получилась действительно запутанной.

В финале первого сезона альтернативная женская версия Локи, Сильви, убивает руководителя Управления временными изменениями. Это особая организация, которая следит за правильным ходом времени и целостностью вселенной Marvel. Ее основатель — «Тот, кто остается» (от англ. «He Who Remains»), он же более порядочная версия Канга-завоевателя, который обещает стать главным антагонистом предстоящих фильмов. «Тот, кто остается» создал Управление, чтобы предотвратить появление мультивселенных, но из-за его гибели именно это и происходит.

Фото: Disney+

Любимчик фанатов Marvel Локи, которого вновь сыграл Том Хиддлстон, вынужден спасти вселенную, а помочь решить эту непростую задачу должно особое устройство — Темпоральный ткач . С его помощью бог обмана и его новые друзья должны предотвратить неконтролируемое расширение альтернативных реальностей, но инструмент оказался сломан. Во втором сезоне Локи отправляется в 1893 год, находит там еще одну версию Канга, изобретателя Виктора Таймли, и вместе с ним пытается починить прибор. Реализовать амбициозный план выходит только частично : восстановленный ткач всё еще сбоит, и единственный способ сохранить реальность — убить Сильви до начала разветвления. Локи выбирает другой путь и жертвует собой, как настоящий герой.

Изначально в киновселенной Marvel Локи задумывался как минимум эгоистичным плутом и обманщиком, а как максимум — злодеем. Поэтому кажется, что акт самопожертвования не вписывается в его характер, но именно это путешествие от антагониста к герою показывает сериал . В первом сезоне он всё еще неисправимый лжец, винит во всем окружающих (главным образом Мстителей), и его скорее принуждают к сотрудничеству с агентами Управления временными изменениями. Постепенно «коллеги» становятся для него настоящими друзьями, и трансформация Локи завершается в пятой серии второго сезона. В этом эпизоде Сильви удается раскусить его: бог обмана признается, что боится одиночества и просто хочет быть в кругу друзей. После этого главный герой шоу становится альтруистом и пытается в первую очередь спасти близких, а не себя. Такая трансформация становится более убедительной, если вспомнить другие фильмы Marvel: например, в «Рагнареке» он помогает Тору одолеть богиню смерти Хелу, то есть добро в нем всё же есть.

Фото: Disney+

В сравнении с другими релизами Marvel второй сезон «Локи» показал неплохой результат у зрителей. Например, предыдущий сериал «Секретное вторжение» на Disney+ разгромили как критики, так и широкая аудитория. Упадок переживают не только цифровые ленты, но и кинотеатральные: «Человек-муравей и Оса: Квантомания» слабо выступил в прокате, суммарная касса фильма составила $476 млн, чтобы окупиться, нужно было собрать $600 млн. «Капитан Марвел 2» вовсе показал худшие стартовые сборы в Северной Америке за всю историю киновселенной — всего $47 млн при бюджете $220 млн.

Но релиз всё же остался в тени первого сезона: согласно данным аналитической фирмы Nielsen, за первые три дня продолжение «Локи» в сумме посмотрели 446 млн минут в США. При этом на старте предыдущего сезона цифра была 731 млн минут. Как объявил сам Disney, продолжение шоу посмотрели 10,9 млн раз, что равно примерно 512 млн минут. В обоих случаях просмотры просели, и у этого есть несколько причин: понять сюжет шоу не так просто, если ты не заядлый фанат Marvel, а использование стриминговой платформы становится дороже для зрителей.

Не для рядового зрителя

Релиз в очередной раз обращается к бесконечному множеству альтернативных вселенных и путешествиям во времени. Этот тренд впервые появился еще в 2016 году в «Докторе Стрэндже», и с тех пор иные временные ветки и миры стали ключевой частью киновселенной Marvel. Именно сейчас франшиза находится в середине второй фазы. Ее название, «Сага Мультивселенных», говорит само за себя.

Изначально адаптации комиксов существовали обособлено: были «Железный человек», «Тор», «Капитан Америка» и другие. Каждый фильм был посвящен истории конкретного персонажа, и смотреть их можно было без прочтения комиксов. После «Мстителей» все эти отдельные сюжетные линии объединились в одно повествование с собственными ответвлениями: уже к 2019 году в серии было больше 20 лент, которые в той или иной степени были связаны друг с другом, а теперь их больше 30. Понять происходящее на экране может только заядлый фанат. Но судя по «Капитану Марвел 2», адаптации комиксов делают более доступными широкой аудитории, хотя отдельные элементы всё равно поймут только подготовленные зрители-гики.

Фото: Marvel Studios Inc.

Еще одна проблема, которая сказывается на популярности Disney+ и его проектов, — ухудшение условий для зрителей. Главный недостаток — увеличение тарифов: с 12 октября этого года стоимость подписки на Disney+ без рекламы увеличилась с $10,99 до $13,99 в месяц. Еще компания начала борьбу с использованием одного аккаунта несколькими людьми. Предполагается, что делиться паролями с другими (например, друзьями или родственниками) нельзя, в противном случае учетные записи будут заблокированы. Пока это нововведение тестируют в Канаде, но уже в 2024 году компания планирует применить его в других странах.

Несмотря на эти спорные с точки зрения рядовых зрителей решения, чистая прибыль Walt Disney в IV квартале увеличилась до $264 млн, как следует из финансового отчета компании. Организация даже идет на немалые траты: собирается выкупить долю стримингового сервиса Hulu у NBCUniversal от Comcast. Стоимость сделки оценивается в $8,6 млрд.

Конец истории

В финале шоу Локи получает серьезное задание: он отправляется в конец времен и берет под контроль все когда-либо существовавшие мультивселенные — их сплетение внешне напоминает дерево (это может быть потенциальной отсылкой на древо мироздания Иггдрасиль). Таким образом он превратился из бога обмана в божество историй . Помимо того, что такой финал ставит точку в этой сюжетной линии, шоу завершает эволюцию персонажа Локи, который долгое время был одним из главных антагонистов вселенной и неоднократно угрожал Земле. Теперь он — самоотверженный и даже где-то трагический герой, пожертвовавший собой ради общего блага.

Фото: Disney+





Продюсер шоу Кевин Райт и сценарист Эрик Мартин объявили, что пока у них нет планов на продолжение. По их словам, эти два сезона рассказывают законченную и цельную историю, которая не нуждается в расширении . В дальнейшем авторы сериала всегда могут объяснить отсутствие Локи важностью его новой работы: чтобы вселенная не рухнула, он должен постоянно следить за древом. Но, как и большинство последних релизов, второй сезон «Локи» намекает на нового главного злодея франшизы — Канга-завоевателя.