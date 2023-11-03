Сняли с полки: каким получился сериал «Весь невидимый нам свет»

Сериал «Весь невидимый нам свет», который вышел 2 ноября на стриминге Netflix, не впечатлил критиков. Большинство экспертов сочли адаптацию романа пулитцеровского лауреата Энтони Дорра слишком слабой. Не помогло даже участие актеров Марка Руффало и Хью Лори. По мнению экспертов, адаптация в недостаточной мере передает замысел и сюжет первоисточника. «Известия» посмотрели релиз и выяснили, чем он отличается от книги .

Чуть-чуть убрали, немного добавили

Сериал основывается на одноименном историческом романе Энтони Дорра, написанном в 2014 году. Произведение быстро стало бестселлером и разошлось тиражом более 15 млн копий. А уже в 2015-м роман получил Пулитцеровскую премию за художественную книгу. Поэтому появление экранизации было вопросом времени. Книга рассказывает о слепой французской девушке Мари-Лоре и немецком радисте Вернере во времена Второй мировой войны .

Во многом мини-сериал следует первоисточнику. Например, сохранилась нелинейность: уже в первой серии зрители успевают побывать и в 1944-м году, и в 1934-м . Осталось много ключевых тем и событий: рассказывают о теплых отношениях слепой Мари-Лоры и ее папы, бегах от немецких захватчиков . Есть в сериале и деревянный макет города — символ отцовской любви. Немало времени уделяются Вернеру: показано, как он открыл свое увлечение радио и стал настоящим гением в этой области, как попал в немецкие войска .

Кадр из сериала «Весь невидимый нам свет» Фото: 21 Laps Entertainment

Кажется, что мини-сериал сразу же разделяет героев на плохих и хороших. Немцы, очевидно, жестокие и резкие, они одержимы расовой чистотой и идеей сверхчеловека . Вернеру особенно сильно достается: однокурсники из училища устраивают новичку «теплый» прием и избивают.

Жители французского города Сен-Мало, наоборот, представлены смелыми дружелюбными, но среди них тоже есть радикально настроенные люди . Когда Вернер попадает к Этьену — двоюродному деду Мари-Лоры, знакомые ветерана пытаются пристрелить юношу на месте. Поэтому не всё так однозначно — аналогичная идея прослеживается в романе.

Как это часто бывает с экранизациями, создатели не смогли вместить все детали книги в мини-сериал. Это можно понять, так как в проекте всего четыре серии по 60 мин, но в релиз внесли намеренные отступления от первоисточника. Например, сцены, в которой Вернер чинит радиоприемник в доме немецкого офицера, не было в книге . Ее добавили, чтобы в очередной раз подчеркнуть гениальность юноши. А его отношениям с сестрой Юттой уделили в разы меньше времени , хотя в книге именно она поддерживала брата и не позволяла ему поддаться немецкой пропаганде. Другое серьезное изменение экранизации — отец Мари-Лоры погибает от рук нацистов .

Кадр из сериала «Весь невидимый нам свет» Фото: 21 Laps Entertainment

В сериале один из антагонистов — охотящийся за драгоценным камнем немец Рейнхольд фон Румпель — умирает от руки Мари-Лоры. Так она мстит ему за гибель отца — оказывается, именно Рейнхольд стоял за этим. В оригинале с ним расправился Вернер . Также создатели релиза опустили дальнейшую судьбу юноши, после того как его поймали американские солдаты.

Критики остались не в восторге

Критики сошлись на том, что «Весь невидимый нам свет» от Netflix может похвастаться отличным актерским составом, но тон, темп повествования и отдельные сюжетные элементы вызывают вопросы .

Дэн Финберг из The Hollywood Reporter пишет, что поклонникам оригинального романа вряд ли понравится эта экранизация. При этом он отметил хорошую актерскую игру Арии Мии Лоберти , которая исполнила одну из роль Мари-Лоры.

— Скорее всего, сериал больше понравится тем, кто не читал книгу и может просто наслаждаться кинематографией, не обращая внимание на клише. Лоберти удается оживить даже самые банальные моменты сериала , — раскритиковал релиз Дэн Финберг.

Кадр из сериала «Весь не видимый нам свет» Фото: 21 Laps Entertainment

Люси Мэнгэн из The Guardian тоже осталась недовольна новинкой. По ее словам, темп повествования невероятно медленный в одних местах, а в других — слишком быстрый, из-за этого теряется много нюансов . Алисон Херман из Variety написала, что сериал с хронометражем в четыре часа едва ли длиннее художественного фильма, которым почти стал роман, когда Скотт Рудин впервые приобрел права на экранизацию . Развернутая версия, возможно, сделала бы главных героев более глубокими, считает кинокритик.

Пока оценка адаптации на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes держится на уровне 30%, а средний балл составляет только 4,9 из 10 . Мнений широкой аудитории на данный момент недостаточно для формирования рейтинга.

Звездный состав не спас

Голливудские звезды и именитые специалисты индустрии не смогли повлиять на мнение критиков. Режиссерское кресло занял Шон Леви. Большую часть его портфолио составляют боевики, комедии и научная фантастика с мистикой: «Главный герой», сериал-хит «Очень странные дела», «Живая сталь», «Розовая пантера» , а на подходе от него еще супергеройский «Дэдпул 3». Поэтому жанр исторической драмы для него — это скорее новый опыт. Сценарист проекта — Стивен Найт, приложивший руку к «Острым козырькам» .

Канадский кинорежиссер Шон Леви Фото: Global Look Press/Spencer Colby

Меньше вопросов у рецензентов возникло к списку актеров: одна из главных ролей досталась восходящей звезде Луису Хофману (сыграл Вернера), а другую исполнила Ариа Миа Лоберти , для нее это дебют. Актриса действительно страдает от слепоты, из-за этого ее персонаж воспринимается в разы правдоподобнее. Из всемирно известных актеров: Марк Руффало (Даниэль Леблан) и Хью Лори (Этьен Леблан) .