Сняли с полки: каким получился сериал «Весь невидимый нам свет»
Сериал «Весь невидимый нам свет», который вышел 2 ноября на стриминге Netflix, не впечатлил критиков. Большинство экспертов сочли адаптацию романа пулитцеровского лауреата Энтони Дорра слишком слабой. Не помогло даже участие актеров Марка Руффало и Хью Лори. По мнению экспертов, адаптация в недостаточной мере передает замысел и сюжет первоисточника. «Известия» посмотрели релиз и выяснили, чем он отличается от книги.
Чуть-чуть убрали, немного добавили
Сериал основывается на одноименном историческом романе Энтони Дорра, написанном в 2014 году. Произведение быстро стало бестселлером и разошлось тиражом более 15 млн копий. А уже в 2015-м роман получил Пулитцеровскую премию за художественную книгу. Поэтому появление экранизации было вопросом времени. Книга рассказывает о слепой французской девушке Мари-Лоре и немецком радисте Вернере во времена Второй мировой войны.
Во многом мини-сериал следует первоисточнику. Например, сохранилась нелинейность: уже в первой серии зрители успевают побывать и в 1944-м году, и в 1934-м. Осталось много ключевых тем и событий: рассказывают о теплых отношениях слепой Мари-Лоры и ее папы, бегах от немецких захватчиков. Есть в сериале и деревянный макет города — символ отцовской любви. Немало времени уделяются Вернеру: показано, как он открыл свое увлечение радио и стал настоящим гением в этой области, как попал в немецкие войска.
Кадр из сериала «Весь невидимый нам свет»
Кажется, что мини-сериал сразу же разделяет героев на плохих и хороших. Немцы, очевидно, жестокие и резкие, они одержимы расовой чистотой и идеей сверхчеловека. Вернеру особенно сильно достается: однокурсники из училища устраивают новичку «теплый» прием и избивают.
Жители французского города Сен-Мало, наоборот, представлены смелыми дружелюбными, но среди них тоже есть радикально настроенные люди. Когда Вернер попадает к Этьену — двоюродному деду Мари-Лоры, знакомые ветерана пытаются пристрелить юношу на месте. Поэтому не всё так однозначно — аналогичная идея прослеживается в романе.
Как это часто бывает с экранизациями, создатели не смогли вместить все детали книги в мини-сериал. Это можно понять, так как в проекте всего четыре серии по 60 мин, но в релиз внесли намеренные отступления от первоисточника. Например, сцены, в которой Вернер чинит радиоприемник в доме немецкого офицера, не было в книге. Ее добавили, чтобы в очередной раз подчеркнуть гениальность юноши. А его отношениям с сестрой Юттой уделили в разы меньше времени, хотя в книге именно она поддерживала брата и не позволяла ему поддаться немецкой пропаганде. Другое серьезное изменение экранизации — отец Мари-Лоры погибает от рук нацистов.
Кадр из сериала «Весь невидимый нам свет»
В сериале один из антагонистов — охотящийся за драгоценным камнем немец Рейнхольд фон Румпель — умирает от руки Мари-Лоры. Так она мстит ему за гибель отца — оказывается, именно Рейнхольд стоял за этим. В оригинале с ним расправился Вернер. Также создатели релиза опустили дальнейшую судьбу юноши, после того как его поймали американские солдаты.
Критики остались не в восторге
Критики сошлись на том, что «Весь невидимый нам свет» от Netflix может похвастаться отличным актерским составом, но тон, темп повествования и отдельные сюжетные элементы вызывают вопросы.
Дэн Финберг из The Hollywood Reporter пишет, что поклонникам оригинального романа вряд ли понравится эта экранизация. При этом он отметил хорошую актерскую игру Арии Мии Лоберти, которая исполнила одну из роль Мари-Лоры.
— Скорее всего, сериал больше понравится тем, кто не читал книгу и может просто наслаждаться кинематографией, не обращая внимание на клише. Лоберти удается оживить даже самые банальные моменты сериала, — раскритиковал релиз Дэн Финберг.
Кадр из сериала «Весь не видимый нам свет»
Люси Мэнгэн из The Guardian тоже осталась недовольна новинкой. По ее словам, темп повествования невероятно медленный в одних местах, а в других — слишком быстрый, из-за этого теряется много нюансов. Алисон Херман из Variety написала, что сериал с хронометражем в четыре часа едва ли длиннее художественного фильма, которым почти стал роман, когда Скотт Рудин впервые приобрел права на экранизацию. Развернутая версия, возможно, сделала бы главных героев более глубокими, считает кинокритик.
Пока оценка адаптации на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes держится на уровне 30%, а средний балл составляет только 4,9 из 10. Мнений широкой аудитории на данный момент недостаточно для формирования рейтинга.
Звездный состав не спас
Голливудские звезды и именитые специалисты индустрии не смогли повлиять на мнение критиков. Режиссерское кресло занял Шон Леви. Большую часть его портфолио составляют боевики, комедии и научная фантастика с мистикой: «Главный герой», сериал-хит «Очень странные дела», «Живая сталь», «Розовая пантера», а на подходе от него еще супергеройский «Дэдпул 3». Поэтому жанр исторической драмы для него — это скорее новый опыт. Сценарист проекта — Стивен Найт, приложивший руку к «Острым козырькам».
Канадский кинорежиссер Шон Леви
Меньше вопросов у рецензентов возникло к списку актеров: одна из главных ролей досталась восходящей звезде Луису Хофману (сыграл Вернера), а другую исполнила Ариа Миа Лоберти, для нее это дебют. Актриса действительно страдает от слепоты, из-за этого ее персонаж воспринимается в разы правдоподобнее. Из всемирно известных актеров: Марк Руффало (Даниэль Леблан) и Хью Лори (Этьен Леблан).
Главный вопрос: стоит ли смотреть экранизацию. Однозначный ответ — да, хотя бы ради актерской игры Марка Руффало и Хью Лори. Мини сериал снят качественно, отдельные сцены, особенно взаимодействия героев с немецкими войсками, держат в напряжении. Некоторые изменения, внесенные авторами сериала, не сильно портят впечатление от просмотра, но могут зацепить поклонников книги. Если абстрагироваться от первоисточника, то это неплохой проект, но, судя по всему, он так и останется в тени романа.