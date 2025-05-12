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Эксперт назвал цель ограничений для переводов без открытия счета

Эксперт Бархота: ограничения переводов нужны для борьбы с преступными доходами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Ограничения для денежных переводов без открытия банковского счета нужны для борьбы с преступными доходами. Об этом 12 мая «Известиям» рассказал кандидат экономических наук, эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

На территории России с 30 мая начнут действовать новые правила, по которым люди, не открывшие банковский счет, не смогут переводить более 100 тыс. рублей. Если сумма окажется выше, человеку придется пройти полную идентификацию личности в банке.

«Доходы, которые имеют серый характер, нелегальные отчасти, как правило, уходят в наличные, либо циркулируют по каким-то нелегальным каналам. И всегда есть большая проблема для того, чтобы действительно это всё проводить через банковские счета», — отметил эксперт.

Он добавил, что сейчас люди, которые не хотят открывать счет в банке, чаще всего используют наличные, передавая их в конвертах, книгах, пакетах и прочее.

По словам Бархоты, новая мера позволит легализовать «серые» средства, например, некоторые доходы самозанятых.

«Сумма 100 тыс. приблизительно соответствует сейчас находящимся в серой зоне по заработкам, в том числе самозанятым. И если разрешить совершать эти операции без открытия счета, часть средств отправится в легальный канал. То есть будет находиться в правовом поле Российской Федерации», — заключил эксперт.

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Председатель коллегии адвокатов «ВМ-право» Денис Цыплаков 28 апреля сообщил о том, что проблема вовлечения детей и подростков в дропперские схемы требует срочного внимания со стороны родителей, правоохранительных органов и финансовых институтов. Адвокат подчеркнул, что не все случаи подпадают под уголовное преследование. Например, если человек случайно получил незаконно выведенные деньги и вернул их, это не считается преступлением — нет умысла. Но если карту передали за вознаграждение, то это уже соучастие.

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