Адвокат дал советы по защите детей от дропперских схем

Проблема вовлечения детей и подростков в дропперские схемы требует срочного внимания со стороны родителей, правоохранительных органов и финансовых институтов. Об этом 28 апреля заявил «Известиям» председатель коллегии адвокатов «ВМ-право» Денис Цыплаков, комментируя рост случаев использования несовершеннолетних в незаконных финансовых операциях.

«Уголовная ответственность за дропперство в России пока недостаточно четко прописана. Хотя формально есть статья 187 УК РФ о поддельных платежных документах, ее применение осложняется расплывчатыми формулировками», — отметил специалист.

Более того, пока власти лишь рассматривают внесение соответствующих изменений в законы и перспективы реализации этих инициатив остаются неясными.

Адвокат подчеркнул, что не все случаи попадают под уголовное преследование. Например, если человек случайно получил незаконно выведенные деньги и вернул их, это не считается преступлением — нет умысла. Но если карту передали за вознаграждение, то это уже соучастие.

«Особенно тревожит тот факт, что чаще всего в роли посредников оказываются дети и подростки, чьи представления о финансовой безопасности оставляют желать лучшего. Их легкая внушаемость и доверие делают их легкой целью для преступников», — сказал адвокат.

Для защиты детей эксперт рекомендует контролировать их онлайн-активность с помощью систем родительского контроля, обучать финансовой грамотности, объясняя опасность «легких денег» и использовать детские банковские продукты для безопасных платежей.

«Без совместных усилий семьи, банков и государства проблему не решить. Надо действовать сейчас, чтобы уберечь детей от последствий», — подытожил Цыплаков.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на защиту граждан от телефонных и интернет-мошенников. В частности, теперь банки обязаны распространять меры по борьбе с мошенничеством не только на онлайн-переводы, но и на операции через банкоматы. Также он поручил правительству РФ совместно с Госдумой ускорить принятие законов о запрете заключения банковских договоров с несовершеннолетними без согласия опекунов. До этого, 5 марта, Путин заявил, что телефонное и интернет-мошенничество в России приобрело недопустимые размеры.

В декабре 2024 года в ЦБ рассказали о том, что банки в III квартале 2024 года защитили клиентов от 16,1 млн атак сетевых мошенников, не дав им украсть 4,9 трлн рублей. При этом в регуляторе уточнили, что мошенникам удалось похитить в июле – сентябре 9,3 млрд рублей.