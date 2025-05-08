Легок на заем: в России уменьшилось количество финансовых пирамид

Число найденных субъектов с признаками финпирамид в I квартале 2025 года уменьшилось на 20% по сравнению с IV кварталом 2024 года. Однако количество тех, у кого есть признаки нелегального профучастника рынка ценных бумаг и нелегальных кредиторов, наоборот, выросло на 13% и 28% соответственно. Подробности в материале «Известий».

Постоянные проверки

Чтобы не дать возможности мошенническим проектам разрастись и нанести серьезный ущерб гражданам, в Банке России настроена система мониторинга интернета, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ. Она помогает выявлять сайты, страницы в соцсетях и мессенджерах, которые используются мошенниками и нелегальными поставщиками финансовых услуг.

«Сведения о выявленных интернет-ресурсах направляются в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для принятия мер по ограничению к ним доступа. В I квартале 2025 года на основе информации Банка России заблокировано более 2,5 тыс. сайтов финансовых пирамид. При этом ограничение доступа происходит оперативно — в среднем за три дня с момента выявления таких ресурсов», — уточнили в Центробанке.

Чтобы оперативно предупреждать о возникновении новых пирамид и прочих незаконных проектах, Банк России раскрывает информацию о выявленных фактах противоправной деятельности на своем сайте в Списке компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, напомнили в ЦБ. Этот список обновляется ежедневно. В нем уже свыше 21,5 тыс. записей, в большинстве случаев — нелегалы, чья деятельность уже прекращена. Информацию из списка используют также государственные и коммерческие структуры для купирования рисков своих клиентов и контрагентов.

«Дополнительно кредитные организации информируются об используемых нелегалами платежных инструментах, в Росфинмониторинг направляются данные по криптокошелькам, которые использовались для привлечения средств в псевдоинвестиционные проекты. Кроме того, к нелегальным компаниям банки могут применять инструментарий, заложенный в «антиомывочном» законодательстве», — рассказали в пресс-службе Банка России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В регуляторе также напомнили, что в 2024 году принят закон, который запрещает организациям, не поднадзорным Банку России, а также их посредниками публично привлекать инвестиции граждан. В декабре прошлого года за такие нарушения введена административная ответственность.

В ЦБ напомнили об основных правилах, которые нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой киберпреступников. Прежде всего, не стоит доверять анонимным интернет-страницам и каналам в мессенджерах, рекламирующим деятельность различных проектов, основанных на привлечении денег в сомнительные инвестиционные схемы.

«Обратите внимание на формулировки: гарантии доходности, нереальные выгоды. Обилие модных слов чаще всего прикрывают отсутствие реального бизнеса. А привлечение взносов в криптовалюте или через перевод физическому лицу сразу выдает в таком проекте мошенническую схему. Если возникнут проблемы, доказать оплату и вернуть свои средства не получится. Мы настоятельно советуем всем — прежде чем вы примете решение доверить какой-либо компании свои деньги, потратьте буквально несколько минут», — посоветовали в Банке России.

Также в регуляторе порекомендовали проверить сайт ЦБ, есть ли у компании лицензия. Также следует проверить, нет ли информации о ней в Списке компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В борьбе с финансовыми пирамидами хорошо зарекомендовал себя комплексный подход, сказали «Известиям» в компании F6, разрабатывающей технологии для борьбы с киберпреступностью. Он включает как финансовый надзор со стороны регулятора и публикацию черных списков, так и оперативный мониторинг и блокировку мошеннических ресурсов. Например, компания F6 год назад выявила более 10 тыс. доменов для мошеннических инвестиционных проектов. Плюс к этому, по мнению участников финансового рынка, необходимо усиление уголовной ответственности по ст. 172.2 УК РФ за создание финансовых пирамид.

При этом эксперты F6 советуют не верить обещаниям «гарантированного высокого дохода в 50%, 100%, 200%», «финансовой свободы», «дохода без усилий» и «работы мечты»: эти слова-маркеры —главный признак пирамиды.

«Не переводите деньги на личные карты или анонимные счета — только официальные расчетные счета юрлиц», — напомнили в F6.

Мошенническая активность

Если обратиться к статистике, опубликованной Центральным банком, можно отметить снижение активности финансовых пирамид по сравнению с предыдущим кварталом, отметил в беседе с «Известиями» МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. Однако стоит учитывать, что эти показатели довольно волатильны — корректнее сравнивать аналогичные кварталы. Тем не менее нужно признать, что в 2024 году был зафиксирован резкий рост мошеннической активности: количество выявленных финансовых пирамид выросло почти вдвое — на 90%. Существенный рост наблюдался также и по другим видам мошенничества.

— Особенность сегодняшней ситуации в том, что подавляющее большинство мошеннических схем, включая финансовые пирамиды (до 99%), действуют в интернете. Именно поэтому основное направление противодействия — цифровое. В первую очередь это блокировка сайтов, страниц в социальных сетях и мессенджерах, где распространяется мошеннический контент, — уточнил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Эти меры, по его словам, реализуются оперативно: с момента выявления ресурса до его блокировки проходит от нескольких часов до трех дней. Вместе с тем Оперативный мониторинг интернет-пространства становится ключевым инструментом борьбы с преступниками. В перспективе — широкое применение искусственного интеллекта и машинного обучения. Такие технологии могут анализировать большие массивы информации, выявлять повторяющиеся схемы и формировать предварительные выборки для проверки специалистами. Это позволит быстрее реагировать на новые угрозы и ограничивать распространение мошеннических ресурсов.

Основная проблема борьбы с финансовыми пирамидами заключается в том, что большая часть из них сегодня использует возможности современных цифровых технологий и социальный сетей, заметил в беседе с «Известиями» доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов. Согласно статистике, около 98% финансовых пирамид сегодня в основном работают в виде интернет-проектов, в том числе в социальных сетях и мессенджере Telegram. Таким образом, финансовые пирамиды стало легче создавать, появились безграничные возможности их продвижения среди многомиллионной аудитории, а сами создатели подобных пирамид зачастую находятся вне юрисдикции РФ.

— В этой связи основным методом борьбы с подобным негативным явлением остается блокировка интернет-ресурсов финансовых пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг, — считает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев