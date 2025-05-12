Трамп назвал торговые отношения США и ЕС отвратительными

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговля с Евросоюзом (ЕС) для него более отвратительна, чем с Китаем. Об этом он сообщил 12 мая во время выступления перед журналистами в Белом доме.

«Они [ЕС] были мерзкими. Я вижу, что торговать с Европейским союзом во многих отношениях отвратительнее, чем с Китаем», — подчеркнул он.

Трамп уточнил, что ЕС принуждал американские фармацевтические компании «делать то, что им не нравилось делать». Президент добавил, что европейские страны также часто судились с американскими компаниями, при этом прибегая к использованию собственных судей.

Президент обвинил ЕС в том, что полученные в результате этих мер деньги европейские политики использовали для обеспечения своих стран.

«Мы только начали с ними. Они [ЕС] скоро успокоятся <…> Они обошлись с нами очень несправедливо», — добавил Трамп.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

6 апреля страны Европейского союза (ЕС) в ближайшее время выступят единым фронтом против пошлин Трампа, вероятно, одобрив первый набор целенаправленных контрмер в отношении импорта США на сумму до $28 млрд. Европейская комиссия (ЕК) предложит членам ЕС 7 апреля список американских товаров, на которые будут наложены дополнительные данные меры.