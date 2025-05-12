Карло Анчелотти станет тренером сборной Бразилии по футболу
Главный тренер испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» итальянец Карло Анчелотти 26 мая станет первым иностранным тренером мужской сборной Бразилии по футболу за последние 100 лет. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на Бразильскую футбольную конфедерацию (CBF).
«Карло Анчелотти был утвержден в качестве нового тренера мужской национальной сборной Бразилии, став первым иностранным гражданином, единолично возглавившим самую успешную команду в мире с 1925 года», — следует из публикации.
Уточняется, что Анчелотти вступит в должность 26 мая, на следующий день после того, как «Реал Мадрид» проведет последний матч в чемпионате Испании против «Реал Сосьедад».
Ранее, 29 марта, CBF в социальной сети Х (бывш. Twitter) сообщила об увольнении главного тренера национальной сборной Бразилии по футболу Доривала Жуниора. Руководство федерации поблагодарило специалиста и пожелало ему успехов в дальнейшей карьере.