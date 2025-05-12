Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп отметил важность возможной встречи представителей РФ и Украины в Стамбуле
Мир
WSJ узнала о росте цен на газ в ЕС из-за угрозы введения антироссийских санкций
Мир
В Польше сообщили о блокаде на границе с Украиной
Авто
На трассе М-11 «Нева» повысили тарифы за проезд
Мир
Стармер объявил об ужесточении миграционной политики Великобритании
Мир
Политолог Безпалько назвал закрытие генконсульства РФ в Кракове недружественным актом
Политика
В Госдуме оценили угрозу новых антироссийских санкций со стороны США
Экономика
Новак спрогнозировал лидерство РФ на нефтегазовых рынках Азии к 2050 году
Общество
СК возбудил новое дело после нападения на корреспондента телеканала «78»
Общество
В Перми возбудили уголовное дело по факту гибели найденной на заборе девушки
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью лихорадкой Западного Нила в РФ
Мир
Посольство РФ в Йемене сообщило об эвакуации моряков с танкера Seven Pearls
Пресс-релизы
На ПМЮФ-2025 рассмотрят перспективные направления развития некоммерческого сектора
Мир
В Кремле указали на недопустимость языка ультиматумов для России
Армия
Российские Су-25 уничтожили опорные пункты ВСУ в зоне проведения спецоперации
Мир
Во Франции положительно оценили предложение Путина о прямых переговорах с Украиной
Общество
Суд Москвы заочно осудил экс-посла Украины в Казахстане Врублевского на шесть лет

Карло Анчелотти станет тренером сборной Бразилии по футболу

0
EN
Фото: Global Look Press/Siu Wu
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Главный тренер испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» итальянец Карло Анчелотти 26 мая станет первым иностранным тренером мужской сборной Бразилии по футболу за последние 100 лет. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на Бразильскую футбольную конфедерацию (CBF).

«Карло Анчелотти был утвержден в качестве нового тренера мужской национальной сборной Бразилии, став первым иностранным гражданином, единолично возглавившим самую успешную команду в мире с 1925 года», — следует из публикации.

Уточняется, что Анчелотти вступит в должность 26 мая, на следующий день после того, как «Реал Мадрид» проведет последний матч в чемпионате Испании против «Реал Сосьедад».

В гостях у сказки: каковы шансы российских игроков на финалы еврокубков
ПСЖ Матвея Сафонова сыграет с «Арсеналом» в Лиге чемпионов, а «Буде-Глимт» Никиты Хайкина — с «Тоттенхэмом» в Лиге Европы

Ранее, 29 марта, CBF в социальной сети Х (бывш. Twitter) сообщила об увольнении главного тренера национальной сборной Бразилии по футболу Доривала Жуниора. Руководство федерации поблагодарило специалиста и пожелало ему успехов в дальнейшей карьере.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025