В гостях у сказки: каковы шансы российских игроков на финалы еврокубков

На этой неделе мы узнаем финалистов трех европейских клубных турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. И в двух финалах из трех могут принять участие российские футболисты. В частности, вратари. Подробнее о том, что ждет российских легионеров, — в материале «Известий».

Матвей Сафонов (ПСЖ, Франция)

После того как ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции этого сезона, главный тренер парижан, испанец Луис Энрике, дал Матвею Сафонову шанс проявить себя в двух матчах Лиги 1. Увы, без «сухарей». И если над «Гавром» была одержана победа 2:1, то ровно с таким же счетом ПСЖ внезапно уступил «Страсбуру». С одной стороны, уже какая им разница — и так чемпионы, а с другой — обидно за нашего парня, которому предоставили возможность продемонстрировать свою надежность в воротах. Не получилось, но ничего страшного. И Джанлуиджи Доннарумма тоже пропускает — никто от этого не застрахован.

Но всё же на ответную игру в Лиге чемпионов против лондонского «Арсенала», как и в первой, наиболее вероятным будет выбор Энрике в пользу именно итальянского, а не российского голкипера. Оно и понятно: на данном этапе турнира — не до рисков. Всего две победы — и команда завоюет трофей.

Хотя с «Арсеналом» можно сыграть и вничью. Благо к ответной игре в родных стенах команда из Парижа подходит с минимальным, но всё же преимуществом в один мяч, добытым неделю назад в Лондоне благодаря голу нападающего Усмана Дембеле в самом начале встречи и пяти сэйвам Доннаруммы. Да и фактор домашнего поля тоже может немного сыграть за ПСЖ. Главное — не перестараться.

К тому же у «Арсенала» — серьезные кадровые проблемы. В ответном матче «канонирам» не помогут травмированные защитники Габриэль, Риккардо Калафиори и Такехиро Томиясу, полузащитник Жоржиньо, а также нападающие Кай Хавертц и Габриэль Жезус. У парижан же все здоровы, а значит, есть отличный шанс закончить начатое и забрать путевку в финал. А там победитель этой пары сыграет с лучшим из противостояния «Барселоны» и «Интера».

Ответный матч ПСЖ – «Арсенал» пройдет 7 мая и начнется в 22:00 мск.

Никита Хайкин («Буде-Глимт», Норвегия)

Еще у одного российского вратаря, Никиты Хайкина, задача по выходу в финал Лиги Европы пока выполняется с огромным трудом и уже не без потерь. Один из главных героев ответной встречи 1/4 финала против итальянского «Лацио» в Риме, отразивший два пенальти в послематчевой серии, пока не может сдержать более статусный по именам «Тоттенхэм». В первом матче на своем поле англичане одержали уверенную победу со счетом 3:1, оставляя свои ворота в неприкосновенности до 83-й минуты. Хотя не сказать что во всех пропущенных мячах виноват именно Хайкин. Никита и без того провел не самый худший матч, получив от портала SofaScore достойную оценку 7.0 (выше было только у двух его партнеров по команде — полузащитника Ульрика Салтнеса и защитника Йостейна Гундерсена). В этом матче российский вратарь совершил четыре сэйва и перехватил один из навесов. Однако, как известно, один в поле не воин.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Лиги Европы у «Буде-Глимт» прослеживаются две тенденции. Одна — плохая: начиная с матчей на вылет команда не одержала ни одной гостевой победы. На дистанции норвежцы уступили по 1:2 голландскому «Твенте» и греческому «Олимпиакосу» и по 1:3 — итальянскому «Лацио» и английскому «Тоттенхэму». Но есть и хорошая закономерность: во всех предыдущих стадиях «Буде-Глимт» обыгрывал и «Твенте», и «Олимпиакос», и «Лацио» дома (причем с приличным общим счетом 10:2). И даже в том же четвертьфинале с «Лацио», хоть и было всё наоборот (сначала «Буде-Глимт» выиграл дома 2:0, а затем уступил в гостях 1:3), по сумме двух встреч игра перешла сначала в дополнительное время, а затем — в серию пенальти, где точнее оказались норвежцы.

В этом плане увидеть потенциальные 2:0 от «Буде-Глимт» в ответной игре с «Тоттенхэмом» на своем поле — вполне реально. Если, конечно, соперник позволит. Но кажется, что как будто бы даже команде Хайкина психологически проще, как ни странно. Просто потому, что они уже не раз оказывались в подобной ситуации по весне и знают, как из нее выкручиваться. Так что норвежская сказка еще может продолжиться. А наш вратарь может вновь стать одним из ее главных героев. «Манчестер Юнайтед» (если не растеряет преимущество в три гола в ответном, домашнем матче против «Атлетика» из Бильбао) ждет.

Ответный матч «Буде-Глимт» – «Тоттенхэм» пройдет 8 мая и начнется в 22:00 мск.