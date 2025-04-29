Британский рубеж: что ждет российских игроков в полуфинале еврокубков

На этой неделе начинаются первые полуфинальные матчи в трех клубных турнирах: Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. И в двух из них борьбу за титул продолжают российские футболисты. В частности, вратари. Подробнее о том, что ждет российских легионеров, — в материале «Известий».

Матвей Сафонов (ПСЖ, Франция)

И ПСЖ, и «Арсенал» могут быть полностью сконцентрированы на борьбе за «ушастый трофей», ведь в чемпионате ловить уже нечего. Правда, ситуации разные: парижане досрочно стали чемпионами Франции, а лондонцы уже не станут лучшими в Англии — титул нынешнего сезона за четыре тура до финиша АПЛ забрал «Ливерпуль».

При этом нельзя сказать, что ПСЖ выглядел на этой лигочемпионской дистанции убедительно: за исключением разгрома соотечественников из «Бреста» (3:0, 7:0) остальные два соперника имели реальную возможность выбить парижан из розыгрыша кубка. «Ливерпуль» прошел только по серии пенальти после 1:1 по сумме двух встреч, да и «Астон Вилла» дала бой и едва не совершила сенсацию, выиграв 3:2 после поражения 1:3 в первой игре.

«Арсенал» же прошел дистанцию более уверенно: сначала разгромил голландский ПСВ (7:1, 2:2), а в четвертьфинале устроил сенсацию, пройдя мадридский «Реал» (3:0, 2:1). И «вынос» «короля Лиги чемпионов» явно придаст «Арсеналу» дополнительный эмоциональный заряд.

К сожалению, шансы на то, что Сафонов сыграет хотя бы в одном из матчей против «Арсенала», близки к нулю. Вряд ли главный тренер ПСЖ Луис Энрике прибегнет к вратарской ротации на такой важной стадии против серьезного соперника. Очевидно, что ворота парижан до конца турнира будет защищать итальянец Джанлуиджи Доннарумма, даже несмотря на то что и к нему иногда возникают вопросы. Всё же тут на первый план выходит опыт и индивидуальное мастерство. И оба этих показателя у Джиджи объективно будут чуть выше, чем у Матвея.

Так или иначе о персональном вкладе россиянина в столь долгий путь ПСЖ в Лиге чемпионов не стоит забывать. Взять ту же победу над испанской «Жироной» в первом туре общего этапа, где Сафонов отыграл на ноль.

Но даже с Доннаруммой в воротах ПСЖ будет очень непросто в играх с «Арсеналом». И явно не стоит заранее причислять французов к фаворитам. Некоторые букмекеры считают именно «Арсенал» фаворитом в первой игре. И она может дать англичанам неплохое преимущество перед полетом во Францию, если те не сбавят оборотов и не перестараются, допустив ряд ошибок.

Матчи ПСЖ – «Арсенал» пройдут 29 апреля и 7 мая.

Никита Хайкин («Буде-Глимт», Норвегия)

Второй наш вратарь и последний из двух россиян, оставшихся в борьбе за еврокубки, Никита Хайкин тоже будет сражаться с англичанами за выход в финал. Только Лиги Европы и в отличие от Сафонова очно.

Хайкин отыграл все матчи «Буде-Глимт» в этом розыгрыше Лиги Европы в основе и стал героем ответной встречи 1/4 финала против итальянского «Лацио» в Риме. «Орлы» отыгрались с 0:2 после первого матча, перевели игру в дополнительное время, но в серии пенальти оказались бессильны перед российским голкипером. Хайкин отразил два удара от игроков «Лацио», а третий они сами смазали. «Буде-Глимт» же допустил на одну ошибку меньше, поэтому и прошел в следующий раунд.

Предыдущие успехи норвежцев в нынешней лигоевропейской кампании тоже не дались им легко: в первом раунде «Буде-Глимт» прошел голландский «Твенте» лишь в дополнительное время ответной встречи, а во втором прошел греческий «Олимпиакос» только благодаря успеху на своем поле (3:0) — в Греции норвежцы уступили 1:2, но по сумме этого хватило для прохода дальше.

Теперь же Хайкину и компании предстоит сражаться с более серьезным соперником — английским «Тоттенхэмом». Правда, сейчас он кажется серьезным только на бумаге. На деле же мы имеем унизительное 16-е место в Английской премьер-лиге. Но в какой-то степени турнирное положение в чемпионате развязывает руки «шпорам» в плане акцента на борьбу за выход в Лигу чемпионов. У «Тоттенхэма» еще есть шанс попасть в ЛЧ, если выиграет Лигу Европы. Но для этого надо сперва пройти «Буде-Глимт», а потом и победителя пары «Манчестер Юнайтед» – «Атлетик Бильбао».

На пути к «Буде-Глимту» команда из Лондона шла не слишком уверенно. Во-первых, избежала раунда плей-офф и сразу вышла в 1/8 финала, где прошла голландский «АЗ Алкмар», отыгравшись с 0:1 в ответной встрече (3:1). В четвертьфинале «шпоры» наткнулись на немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта и также добились победы только в одной из двух встреч — 1:0 на выезде после домашних 1:1.

И пускай норвежцы будут соревноваться с представителем одного из сильнейших клубных чемпионатов в мире, шансы на проход не кажутся такими уж призрачными. И «Буде-Глимт» уже доказал, что он готов ко всему, а потому отступать точно не намерен.

Матчи «Буде-Глимт» – «Тоттенхэм» пройдут 1 и 8 мая.