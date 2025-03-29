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Бразильская конфедерация футбола сообщила об увольнении тренера нацсборной

CBF: уволен главный тренер национальной сборной Бразилии по футболу Жуниор
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
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Главный тренер национальной сборной Бразилии по футболу Доривал Жуниор был уволен с занимаемой им должности. Об этом 29 марта сообщила Бразильская конфедерация футбола (CBF) в социальной сети Х (бывш. Twitter).

«Тренер Доривал Жуниор больше не возглавляет сборную Бразилии. Руководство федерации благодарит специалиста и желает ему успехов в дальнейшей карьере. С настоящего момента CBF будет работать над поиском его замены», — говорится в сообщении организации.

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Телеканал ESPN 6 марта сообщил, что главного тренера французского футбольного клуба «Лион» Паулу Фонсека дисквалифицировали на девять месяцев за нападение на судью в матче чемпионата Франции против «Бреста». Уточнялось, что тренер «Лиона» вступил в конфликт с главным судьей, наклонившись к нему слишком близко для высказывания претензий. После того как Фонсек был удален с поля за грубое отношение к арбитру, он ударил его по лицу.

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