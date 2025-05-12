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Эксперт рассказал о поиске Ираном и США путей деэскалации напряженности

Эксперт Демидов: Иран и США ищут пути деэскалации напряженности
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Фото: TASS/ALI HAIDER
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Власти Ирана и администрация американского президента Дональда Трампа стараются снизить напряженность в отношениях и ищут пути деэскалации, но США могут продолжить давить на Иран, чтобы добиться больших уступок. Такое мнение 12 мая в беседе с «Известиями» выразил эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Администрация президента США ищет пути снижения напряженности и делает всё, чтобы не эскалировать эту проблему до вооруженного конфликта. Но одновременно с этим существует очень сильное израильское лобби в США. <…> Это государство считает, что Иран, что исламская республика является экзистенциональной угрозой для Израиля, поэтому делает всё, чтобы ослабить республику. Поэтому очень сложно сказать, что произойдет. Очевидно, что обе стороны — и Иран, и США — ищут пути деэскалации», — объяснил Демидов.

Он отметил, что в иранской прессе практически исчезли оскорбительные и гневные заголовки с упоминанием Трампа, что лишний раз подтверждает намерение сторон урегулировать конфликт. При этом, по убеждению эксперта, США могут продолжить оказывать давление на Иран до тех пор, пока не добьются желаемых условий.

«Первое, что они сделают — это ограничение транспортных танкеров, которые перевозят иранскую нефть. Это будет одновременный удар и по Ирану, и по Китаю, потому что ключевым покупателем иранской нефти является именно Китай. Думаю, что самым главным ударом будет ограничение любых внешних торговых взаимодействий Ирана с другими странами», — предположил Демидов.

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Ранее, 11 мая, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что полный отказ страны от ядерной программы невозможен. Кроме того, он отметил, что планируется и дальше развивать мирную атомную отрасль Ирана и искать точки соприкосновения в ходе переговоров, которые нужны, кроме прочего, чтобы показать стремление Тегерана к миру, а не к конфликтам.

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