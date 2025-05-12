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СК возбудил новое дело после нападения на корреспондента телеканала «78»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Санкт-Петербурге возбудили еще одно уголовное дело по факту нападения на корреспондента телеканала «78» в Невском районе Алену Чернышеву. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по городу.

По данным следствия, 11 мая в подъезде дома на улице Грибакиных на девушку, готовившую репортаж о травмировании подростка, напал мужчина, который нанес ей не менее двух ударов в область лица, причинив физическую боль, а также телесные повреждения.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом»)», — написали в Telegram-канале ведомства.

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В этот же день Отдел дознания УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело после нападения на корреспондентку телеканала «78» Алену Чернышеву по ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Сотрудники полиции установили личность нападавшего — им оказался 56-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции.

Днем ранее стало известно о нападении на корреспондента телеканала «78» Алену Чернышеву во время ее работы. Неизвестный мужчина нанес корреспонденту удар, когда она общалась с соседями пострадавшего от взрыва петарды 18-летнего подростка. Позже сообщалось, что злоумышленник схватил журналистку за одежду, попытался вытолкнуть ее из подъезда и нанес удар в область лица.

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