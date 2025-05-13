Подвиг народный: в Театре Армии представили премьеру «Знамя Победы»

На Большой сцене Центрального академического театра Российской Армии показали военную драму «Знамя Победы». Режиссером постановки стал народный артист России Игорь Угольников. Главные роли исполнили Сергей Селин, Николай Козак, Сергей Колесников. На сцене возвели крышу Рейхстага и спустя 80 лет рассказали, кто и как водрузил красный флаг на здание, олицетворявшее мощь Третьего рейха. «Известия» побывали на премьере и поразились размаху постановки.

Премьера к двойному юбилею

Еще на подходе к Театру Армии ощущалась особая торжественность события, приуроченного к главному празднику нашей страны. У входа рядами развевались праздничные флаги. На площади установили буквы «Победа!». А само здание в форме красной звезды было со всех сторон подсвечено красными прожекторами. Люди шли на спектакль семьями, дети в руках несли цветы. Премьерные показы совпали с двумя значимыми датами. Первый — с 60-летней годовщиной присвоения Москве звания города-героя. А на следующий день вся страна отмечала 80-летие Великой Победы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Актеры в сцене из спектакля «Знамя Победы»

В фойе театра встречала выставка. В фотографиях и артефактах — жизнь Театра Армии в годы войны: весь путь фронтовых бригад, начиная с лета 1941 года и заканчивая победными днями в Берлине. Сохранились афиши и эскизы спектаклей, поставленных во время Великой Отечественной — «На всякого мудреца довольно простоты», «Давным-давно», «Бессмертный, «Фронт», «Сталинградцы», «Копилка». А Музей ВС РФ представил подборку военных плакатов Кукрыниксов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Актер Александр Леонтьев (Василий Кузнецов) в сцене из спектакля «Знамя Победы»

Все билеты на спектакль были проданы. Полуторатысячный зал ждал, каким будет высказывание современных постановщиков о Берлинской спецоперации по водружению красного флага в самом центре фашисткой Германии. Среди почетных гостей было одиннадцать Героев Советского Союза и Героев России. Стоя приветствовали овациями зрители 104-летнего ветерана Великой Отечественной Войны, полковника Сошина Леонида Васильевича. Зал скандировал: «Спасибо!»

Сталин с ними

В основу сюжета легла история о том, как Советская Армия брала Берлин. Девять лучших дивизий, участвовавших в операции, боролись за право водрузить свое знамя на Рейхстаг. Но сделали это Мелитон Кантария, Михаил Егоров и Алексей Берест. Они закрепили на куполе Рейхстага штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. Солдаты устанавливали знамя под пулями. Но чтобы бойцам Красной Армии это удалось, тысячи других, участвовавших в Берлинской операции, отдали свои жизни. Штурм Рейхстага проводился с 28 апреля по 2 мая 1945 года. Создатели спектакля решили напомнить потомкам, чьи еще имена не стоит забывать.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Актеры в сцене из спектакля «Знамя Победы»

Действо на самой большой сцене Европы началось со строчек «Реквиема» («Вечная слава героям») Роберта Рождественского, звучащих под музыку Юрия Потеенко. Сюжет переносит в апрель 1945 года. До Берлина еще 60 км, а до Победы — месяц. Тем временем в Кремле проходит заседание Государственного комитета обороны. Сталин собирает маршалов, чтобы обсудить важнейшие вопросы, связанные с тем, с итогами войны.

— Несмотря на соглашения, достигнутые в Ялте, союзные войска не собираются уступать нам Берлин, — звучит реплика главнокомандующего. — Буквально вчера я получил данные нашей разведки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Актеры в сцене из спектакля «Знамя Победы»

По сообщениям источника, находящегося в Вашингтоне, англо-американское командование готовит операцию по захвату Берлина. Ставит задачу — взять город раньше, чем это сделает Красная Армия. Основная группировка создается под командованием фельдмаршала Монтгомери. Сталин обращает внимание на то, что гитлеровцы откроют для союзников кратчайший путь на Берлин. Перед командующими фронтами он ставит вопрос, кто будет брать столицу рейха — мы или союзнические войска? Маршал Иван Конев уверяет — сделает это Красная Армия. А командующий 2-м Белорусским фронтом Константин Рокоссовский добавляет, что над столицей Третьего рейха будет водружено знамя нашей Победы.

Превосходящий в силе

Художник спектакля Анастасия Глебова воссоздала на сцене огромный купол Рейхстага. Художник по свету Андрей Абрамов создал такую световую партитуру, которая переносила зрителей на высшую точку пылающего Берлина. А видеохудожник Муза Соколова дополнила постановку зрелищными черно-белыми кадрами кинохроники.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Актеры Николай Козак (Федор Зинченко) и Мария Белоненко (Екатерина) в сцене из спектакля «Знамя Победы»

Командира 756-го стрелкового полка, полковника Федора Зинченко сыграл заслуженный артист России Николай Козак. Воины его полка водрузили над Рейхстагом штурмовой флаг дивизии, которое впоследствии стало Знаменем Победы. Он подобрал самых достойных разведчиков, которые завершат операцию. Приказ выполнили Егоров, Кантария и Берест. Мало кто знает, что Знамя Победы собственноручно изготовил капитан Василий Бунтов (Даниил Штейн). В спектакле рассказывают о том, как доставали красную материю в Берлине, как делали девять знамен, по числу подразделений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Актеры Сергей Колесников (Сталин), Михаил Данилюк (Рокоссовский) и Сергей Селин (Жуков) в сцене из спектакля «Знамя Победы»

Сталина в постановке играет заслуженный артист России Сергей Колесников. В роли маршала Конева — Денис Кутузов. Маршала Рокоссовского сыграл Михаил Данилюк. Заслуженный артист России Сергей Селин перевоплотился в Георгия Константиновича Жукова.

Продолжение следует: Игорь Угольников готовит «Суд народов»

Вместе с Игорем Угольниковым над спектаклем работали режиссеры Юлия Шульева и Сергей Кузьмин. В финале зрители не могли сдержать слез. Все артисты, занятые в постановке, читали поэму Влада Маленко «Знамя Победы» и на последних строчках передали в зал гигантский алый стяг, который по рукам передавали на галерку. Само Знамя Победы, поднявшееся 1 мая 1945 года над Рейхстагом, хранится в Центральном музее Вооруженных Сил. Сделанное в кустарных условиях, теперь — государственная реликвия России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Постановщик спектакля «Знамя Победы» народный артист России Игорь Угольников

— Всё, что мы делаем, — это память, и я чувствую, что мы ответственны перед ней, — говорит Игорь Угольников. — Сейчас важна и нынешняя победа. Потому что если не будет сегодняшней победы, то у наших предков, в том числе у моего деда, который погиб, отберут прошлое. Поэтому всё, что касается моей работы — нынешней, прошлой и будущей, — делается для того, чтобы сохранить Победу предыдущего поколения.

Следующий показ спектакля «Знамя Победы» состоится 21 июня, в канун страшной для нашей страны даты. 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР без объявления войны. И как говорят создатели спектакля, у этой мощной истории будет продолжение. Осенью Игорь Угольников выпустит вторую часть дилогии — спектакль об осмыслении исторических процессов, которое нам сейчас необходимо — «Суд народов».