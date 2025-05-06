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Дни побед: военная драма «В списках не значился» стала лидером кинопроката

Фильм о защите Брестской крепости с Машковым заработал 235 млн рублей
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Фото: «Газпром-Медиа Холдинг»
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В майские праздники в кинотеатрах России заметно выросла посещаемость — с 1,2 млн до 2,1 млн зрителей за уикенд. Лидером проката стала военная драма о героической защите Брестской крепости «В списках не значился» с Владимиром Машковым, которая заработала 235 млн рублей. В топе по-прежнему картины «Кракен» с Сашей Петровым и «Батя 2. Дед» с Владимиром Вдовиченковым и Евгением Цыгановым. Последняя приближается к отметке 1,5 млрд по общим сборам. «Известия» подводят итоги российского бокс-офиса за прошедший уикенд.

Фильм «В списках не значился» возглавил прокат

На протяжении нескольких недель показатели посещаемости кинотеатров были стабильно невысокими и держались около отметки 1,2 млн человек за уикенд. Первые длинные майские выходные принесли заметный рост — до 2,1 млн зрителей.

— Не самая теплая и солнечная погода поспособствовала приросту числа зрителей. У занятых людей наконец появилась возможность для досуга. Прокат насыщен качественными российскими релизами, которые в синергии генерируют более высокий приток кинозрителей, — объяснила «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.

Уикенд подарил зрителям сразу несколько громких отечественных новинок. Среди них — мелодрама с Владимиром Вдовиченковым и Юлией Пересильд «Мужу привет», которая победила в конкурсе «Русские премьеры» 47-го Московского международного кинофестиваля. Несмотря на признание экспертного сообщества, у зрителей картина, впрочем, вызвала меньше интереса, чем другие новые релизы, и не попала в десятку бокс-офиса. С девятой строчки дебютировал в отечественном прокате другой участник программы ММКФ — фильм уральского режиссера Ивана Соснина «Легенды наших предков». Лента с Александром Яценко в роли репортера, который начинает слышать древнего духа, по данным ЕАИС, заработала 17 млн рублей в первые выходные.

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Режиссер Антон Маслов (Россия), получивший «Серебряного святого Георгия» за лучший фильм конкурса «Русские премьеры» «Мужу привет», на церемонии закрытия 47-го Московского международного кинофестиваля в кинотеатре «Россия»

С серьезным отрывом возглавила отечественный прокат военная драма о защите Брестской крепости «В списках не значился», снятая по мотивам одноименной повести Бориса Васильева. Впервые картина с Владимиром Машковым и молодым актером Владиславом Миллером была показана во время открытия Московского кинофестиваля. За дебютные выходные в широком прокате она заработала 235 млн рублей, сместив на вторую строчку лидера предыдущих двух недель — «Кракена» с Сашей Петровым.

Получился осьминожек: как «Кракен» с Петровым отработал первый уикенд
Итоги национального бокс-офиса за выходные

— Традиционно военные фильмы вызывают большой зрительский интерес в преддверии Дня Победы. Драма «В списках не значился» с Владимиром Машковым — флагманская на уикенде, она показывает один из лучших стартов среди российских картин о Великой Отечественной войне. Фильм обещает кратно увеличить свою кассу за счет предстоящих праздников, в его ярком старте сомнений не было, — сказала Ольга Зинякова.

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Фото: «Газпром-Медиа Холдинг»
Кадр из фильма «В списках не значился»

Отстал «Кракен», впрочем, незначительно. На его счету еще 223 млн рублей. Что любопытно, сборы картины с каждой неделей становятся только больше, а не идут на спад, как это происходит обычно. В первый уикенд фильм принес кассе 169 млн, через неделю еще 178. Кроме того, картина показала наибольшую среднюю заполняемость зала — 29 человек на сеанс. У лидера бокс-офиса — 17. Ниже расположился «Батя 2. Дед» со 104 млн рублей. В топе комедия Ильи Учителя держится уже месяц, и ее общие сборы приближаются к отметке 1,5 млрд рублей. Результаты, отметила Ольга Зинякова, превзошли все ожидания.

— «Батя 2. Дед» — основная альтернатива серьезному контенту в эти праздники, людям нужны такие релизы — добродушные, неглупые и очень смешные, — сказала она «Известиям». — Для Дня Победы это тоже актуальный фильм, потому что он о человеке, прошедшем войну. О преемственности и связи между поколениями. И авторам удалось найти подходящую форму, чтобы рассказать достаточно трагичную историю жизни языком комедии.

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Фото: Централ Партнершип
Кадр из фильма «Батя 2. Дед»

Во второй части картины появляется новый персонаж — дед-фронтовик в исполнении Евгения Цыганова. В центре сюжета — воспоминания маленького Макса (Стас Старовойтов) о детстве, когда он приехал к старику в деревню на лето.

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Семейные релизы в топе отечественного бокс-офиса

С четвертой строчки рейтинга стартовал в российском кинопрокате семейный приключенческий фильм «Сокровища гномов». Фильм с Никитой Кологривым заработал немногим больше 80 млн рублей. Его герой — авантюрист, который, чтобы решить проблемы с бизнесом и расплатиться с долгами, вписывает себя в завещание старого соседа по даче, не подозревая, что вместе с домом получит четырех не самых добродушных гномов. Замыкает топ-5 бокс-офиса экранизация рассказов Виктора Драгунского «Денискины рассказы», которая записала на свой счет еще 60 млн рублей.

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Фото: «Наше кино»
Кадр из фильма «Сокровища гномов»

На шестой строчке расположился новый российский мультфильм «Маракуда». Его сборы за киновыходные составили около 45 млн рублей. Музыку к нему написал Михаил Чертищев — автор вирусной песни «Сигма-бой». Еще один семейный релиз — «Очи» про сказочных лесных существ с Уиллемом Дефо и Эмили Уотсон — занял восьмую строчку с 17 млн рублей. Последний в отечественном топ-10 по итогам выходных — триллер «Серфер» с Николасом Кейджем. Он заработал всего около 13 млн рублей. кассовые сборы

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