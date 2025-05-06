Дни побед: военная драма «В списках не значился» стала лидером кинопроката
В майские праздники в кинотеатрах России заметно выросла посещаемость — с 1,2 млн до 2,1 млн зрителей за уикенд. Лидером проката стала военная драма о героической защите Брестской крепости «В списках не значился» с Владимиром Машковым, которая заработала 235 млн рублей. В топе по-прежнему картины «Кракен» с Сашей Петровым и «Батя 2. Дед» с Владимиром Вдовиченковым и Евгением Цыгановым. Последняя приближается к отметке 1,5 млрд по общим сборам. «Известия» подводят итоги российского бокс-офиса за прошедший уикенд.
Фильм «В списках не значился» возглавил прокат
На протяжении нескольких недель показатели посещаемости кинотеатров были стабильно невысокими и держались около отметки 1,2 млн человек за уикенд. Первые длинные майские выходные принесли заметный рост — до 2,1 млн зрителей.
— Не самая теплая и солнечная погода поспособствовала приросту числа зрителей. У занятых людей наконец появилась возможность для досуга. Прокат насыщен качественными российскими релизами, которые в синергии генерируют более высокий приток кинозрителей, — объяснила «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.
Уикенд подарил зрителям сразу несколько громких отечественных новинок. Среди них — мелодрама с Владимиром Вдовиченковым и Юлией Пересильд «Мужу привет», которая победила в конкурсе «Русские премьеры» 47-го Московского международного кинофестиваля. Несмотря на признание экспертного сообщества, у зрителей картина, впрочем, вызвала меньше интереса, чем другие новые релизы, и не попала в десятку бокс-офиса. С девятой строчки дебютировал в отечественном прокате другой участник программы ММКФ — фильм уральского режиссера Ивана Соснина «Легенды наших предков». Лента с Александром Яценко в роли репортера, который начинает слышать древнего духа, по данным ЕАИС, заработала 17 млн рублей в первые выходные.
С серьезным отрывом возглавила отечественный прокат военная драма о защите Брестской крепости «В списках не значился», снятая по мотивам одноименной повести Бориса Васильева. Впервые картина с Владимиром Машковым и молодым актером Владиславом Миллером была показана во время открытия Московского кинофестиваля. За дебютные выходные в широком прокате она заработала 235 млн рублей, сместив на вторую строчку лидера предыдущих двух недель — «Кракена» с Сашей Петровым.
— Традиционно военные фильмы вызывают большой зрительский интерес в преддверии Дня Победы. Драма «В списках не значился» с Владимиром Машковым — флагманская на уикенде, она показывает один из лучших стартов среди российских картин о Великой Отечественной войне. Фильм обещает кратно увеличить свою кассу за счет предстоящих праздников, в его ярком старте сомнений не было, — сказала Ольга Зинякова.
Отстал «Кракен», впрочем, незначительно. На его счету еще 223 млн рублей. Что любопытно, сборы картины с каждой неделей становятся только больше, а не идут на спад, как это происходит обычно. В первый уикенд фильм принес кассе 169 млн, через неделю еще 178. Кроме того, картина показала наибольшую среднюю заполняемость зала — 29 человек на сеанс. У лидера бокс-офиса — 17. Ниже расположился «Батя 2. Дед» со 104 млн рублей. В топе комедия Ильи Учителя держится уже месяц, и ее общие сборы приближаются к отметке 1,5 млрд рублей. Результаты, отметила Ольга Зинякова, превзошли все ожидания.
— «Батя 2. Дед» — основная альтернатива серьезному контенту в эти праздники, людям нужны такие релизы — добродушные, неглупые и очень смешные, — сказала она «Известиям». — Для Дня Победы это тоже актуальный фильм, потому что он о человеке, прошедшем войну. О преемственности и связи между поколениями. И авторам удалось найти подходящую форму, чтобы рассказать достаточно трагичную историю жизни языком комедии.
Во второй части картины появляется новый персонаж — дед-фронтовик в исполнении Евгения Цыганова. В центре сюжета — воспоминания маленького Макса (Стас Старовойтов) о детстве, когда он приехал к старику в деревню на лето.
Семейные релизы в топе отечественного бокс-офиса
С четвертой строчки рейтинга стартовал в российском кинопрокате семейный приключенческий фильм «Сокровища гномов». Фильм с Никитой Кологривым заработал немногим больше 80 млн рублей. Его герой — авантюрист, который, чтобы решить проблемы с бизнесом и расплатиться с долгами, вписывает себя в завещание старого соседа по даче, не подозревая, что вместе с домом получит четырех не самых добродушных гномов. Замыкает топ-5 бокс-офиса экранизация рассказов Виктора Драгунского «Денискины рассказы», которая записала на свой счет еще 60 млн рублей.
На шестой строчке расположился новый российский мультфильм «Маракуда». Его сборы за киновыходные составили около 45 млн рублей. Музыку к нему написал Михаил Чертищев — автор вирусной песни «Сигма-бой». Еще один семейный релиз — «Очи» про сказочных лесных существ с Уиллемом Дефо и Эмили Уотсон — занял восьмую строчку с 17 млн рублей. Последний в отечественном топ-10 по итогам выходных — триллер «Серфер» с Николасом Кейджем. Он заработал всего около 13 млн рублей.