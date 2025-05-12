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Суд взыскал свыше 44 млн рублей с осужденных членов таганской ОПГ в пользу потерпевших

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Московский городской суд взыскал более 44 млн рублей с осужденных членов таганской организованной преступной группы (ОПГ) в пользу потерпевших. Об этом 12 мая сообщил корреспондент «Известий» из зала судебного заседания.

Уточняется, что иски шестерых потерпевших удовлетворены частично.

Ранее в этот день лидера таганской ОПГ Игоря Жирноклеева приговорили к 25 годам колонии, 12 из которых он будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 4 млн рублей. Адвокат Жирноклеева Марк Каверзин сообщил «Известиям» о намерении обжаловать приговор.

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В зависимости от роли в ОПГ фигуранты признаны виновными в создании и участии в вооруженной банде и преступном сообществе, убийстве, похищениях, краже, грабеже, вымогательстве и незаконном обороте оружия. По версии следствия, группировка была создана в начале 1990-х годов, ее деятельность пресекли в 2019 году, когда активных участников сообщества задержали и арестовали.

Кроме того, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили об обнаружении и изъятии более 100 единиц оружия и взрывчатки из схрона таганской ОПГ, в том числе 35 автоматов Калашникова различных модификаций, 27 пистолетов зарубежных и российских марок, девять револьверов, восемь винтовок с оптикой и глушителями, восемь пистолетов-пулеметов и более 15 тыс. патронов разных калибров.

Уголовное дело в отношении 11 фигурантов поступило в Мосгорсуд в 2021 году для рассмотрения по существу. Задержанный в 2019 году лидер таганской ОПГ Григорий Рабинович 26 июня 2024 года умер в СИЗО в Москве. По словам источника «Известий», причиной смерти подсудимого, известного в криминальных кругах как Гриша Таганский, мог стать инфаркт. Мужчина скончался ночью в «Матросской Тишине», не дожив до суда.

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