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Суд приговорил лидера таганской ОПГ Жирноклеева к 25 годам колонии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Лидера таганской организованной преступной группы (ОПГ) Игоря Жирноклеева приговорили к 25 годам колонии. Об этом 12 мая сообщил корреспондент «Известий» из зала судебного заседания.

Уточняется, что 12 лет он будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 4 млн рублей.

В отношении другого участника преступной группы, умершего год назад Григория Рубиновича, прекратили уголовное дело по всем статьям, его имущество конфисковали.

В зависимости от роли в ОПГ подсудимые признаны виновными в создании и участии в вооруженной банде и преступном сообществе, убийстве, похищениях, краже, грабеже, вымогательстве и незаконном обороте оружия.

Других членов группировки, среди которых Олег Русанов, Борис Третьяк, Дмитрий Юхневич, Игорь Балашов, Герман Гришин, Геннадий Лукьянов, Сергей Щербаков, Сергей Щукарев, Марат Янбухтин, приговорили от 22 до 25 лет лишения свободы.

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16 апреля прокуратура запросила у Мосгорсуда от 23 до 25 лет колонии для 10 участников таганской ОПГ. Прокурор просил для Жирноклеева 25 лет со штрафом в размере 5 млн рублей.

Уголовное дело в отношении 11 фигурантов поступило в Мосгорсуд в 2021 году для рассмотрения по существу. Задержанный в 2019 году лидер таганской ОПГ Григорий Рабинович 26 июня 2024 года умер в СИЗО в Москве. По словам источника «Известий», причиной смерти подсудимого, известного в криминальных кругах как Гриша Таганский, мог стать инфаркт. Мужчина скончался ночью в «Матросской Тишине», не дожив до суда.

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