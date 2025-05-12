Защита будет обжаловать приговор главарю Таганской ОПГ Жирноклееву
Приговор, вынесенный лидеру Таганской организованной преступной группировке (ОПГ) Игорю Жирноклееву, будет обжалован. Об этом 12 мая сообщил адвокат осужденного Марк Каверзин «Известиям».
«Считаем необходимым обжаловать данный приговор и с учетом его суровости, <…> и с учетом того, что в принципе можно было прекратить еще некоторые эпизоды в связи с истечением срока давности», — заявил Каверзин.
По словам адвоката, после получения протокола судебного заседания будет обжалован не только срок приговора, но и ряд процессуальных нарушений, которые, по его мнению, были допущены.
12 мая суд приговорил Жирноклеева к 25 годам колонии. Уточняется, что 12 лет он будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 4 млн рублей.
В зависимости от роли в ОПГ фигуранты признаны виновными в создании и участии в вооруженной банде и преступном сообществе, убийстве, похищениях, краже, грабеже, вымогательстве и незаконном обороте оружия. По версии следствия, группировка была создана в начале 1990-х годов, ее деятельность пресекли в 2019 году, когда активных участников сообщества задержали и арестовали.