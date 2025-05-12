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Защита будет обжаловать приговор главарю Таганской ОПГ Жирноклееву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Приговор, вынесенный лидеру Таганской организованной преступной группировке (ОПГ) Игорю Жирноклееву, будет обжалован. Об этом 12 мая сообщил адвокат осужденного Марк Каверзин «Известиям».

«Считаем необходимым обжаловать данный приговор и с учетом его суровости, <…> и с учетом того, что в принципе можно было прекратить еще некоторые эпизоды в связи с истечением срока давности», — заявил Каверзин.

По словам адвоката, после получения протокола судебного заседания будет обжалован не только срок приговора, но и ряд процессуальных нарушений, которые, по его мнению, были допущены.

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12 мая суд приговорил Жирноклеева к 25 годам колонии. Уточняется, что 12 лет он будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 4 млн рублей.

В зависимости от роли в ОПГ фигуранты признаны виновными в создании и участии в вооруженной банде и преступном сообществе, убийстве, похищениях, краже, грабеже, вымогательстве и незаконном обороте оружия. По версии следствия, группировка была создана в начале 1990-х годов, ее деятельность пресекли в 2019 году, когда активных участников сообщества задержали и арестовали.

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