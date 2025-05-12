ФСБ изъяла из схрона Таганской ОПГ более 100 единиц оружия и взрывчатку
Сотрудники ФСБ России обнаружили и изъяли более 100 единиц оружия и взрывчатку из схрона Таганской организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом 12 мая сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
«Сотрудниками ФСБ России из принадлежавшего Таганскому ОПС (организованному преступному сообществу. — Ред.) схрона изъято более 100 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в числе изъятого 35 автоматов Калашникова различных модификаций, 27 пистолетов зарубежных и российских марок, девять револьверов, восемь винтовок с оптикой и глушителями, восемь пистолетов-пулеметов и более 15 тыс. патронов разных калибров.
Также оперативники изъяли крупный запас взрывчатых веществ — 36 кг тротила и гексогена, три самодельных взрывных устройства, гранатометы «Шмель», «Муха» и РПГ-22, 14 боевых гранат различных типов, светошумовую гранату, запалы, взрыватели и электродетонаторы.
Ранее в этот день лидера Таганской ОПГ Игоря Жирноклеева приговорили к 25 годам колонии. Другие члены группировки, среди которых Олег Русанов, Борис Третьяк, Дмитрий Юхневич, Игорь Балашов, Герман Гришин, Геннадий Лукьянов, Сергей Щербаков, Сергей Щукарев, Марат Янбухтин, получили от 22 до 25 лет лишения свободы.
Уголовное дело в отношении 11 фигурантов поступило в Мосгорсуд в 2021 году для рассмотрения по существу. Задержанный в 2019 году лидер Таганской ОПГ Григорий Рабинович 26 июня 2024 года умер в СИЗО в Москве. По словам источника «Известий», причиной смерти подсудимого, известного в криминальных кругах как Гриша Таганский, мог стать инфаркт. Мужчина скончался ночью в «Матросской Тишине», не дожив до суда.