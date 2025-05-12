Российские военные захватили крупный опорпункт ВСУ в зоне СВО

Военнослужащие Южной группировки войск захватили крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на александро-калиновском направлении спецоперации. Министерство обороны России 12 мая показало кадры работы российских бойцов.

Так, военнослужащим удалось ликвидировать бронетранспортер М113 производства США и танк. Также бойцы взяли в плен экипаж танка и как минимум десять боевиков ВСУ.

«Изначально заходили, уже знали примерно их район работы за счет разведки беспилотников. На определенный рубеж зашли, доразведали объект, посмотрели пути подхода, пути отхода, понаблюдали», — рассказал командир разведгруппы с позывным Варяг.

По его словам, военнослужащие выдвинулись на противника на второй день. Бойцы применили стратегию, которую используют уже на протяжении долгого времени. В ее рамках сначала работает снайпер, после чего заходит штурмовая подгруппа.

В этот же день российские военнослужащие 137-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» рассказали об освобождении населенного пункта Лысовка в ДНР. Уточняется, что наступление длилось на протяжении четырех часов.