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Российские военные захватили крупный опорпункт ВСУ в зоне СВО

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Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие Южной группировки войск захватили крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на александро-калиновском направлении спецоперации. Министерство обороны России 12 мая показало кадры работы российских бойцов.

Так, военнослужащим удалось ликвидировать бронетранспортер М113 производства США и танк. Также бойцы взяли в плен экипаж танка и как минимум десять боевиков ВСУ.

«Изначально заходили, уже знали примерно их район работы за счет разведки беспилотников. На определенный рубеж зашли, доразведали объект, посмотрели пути подхода, пути отхода, понаблюдали», — рассказал командир разведгруппы с позывным Варяг.

По его словам, военнослужащие выдвинулись на противника на второй день. Бойцы применили стратегию, которую используют уже на протяжении долгого времени. В ее рамках сначала работает снайпер, после чего заходит штурмовая подгруппа.

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В этот же день российские военнослужащие 137-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» рассказали об освобождении населенного пункта Лысовка в ДНР. Уточняется, что наступление длилось на протяжении четырех часов.

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