Багги в игре: как бойцы учатся сбивать дроны в движении

Бойцы группировки «Центр» проходят трехдневный интенсивный курс обороны от БПЛА. Там они отрабатывают различные способы стрельбы из движущихся автомобилей. Корреспондент «Известий» вместе с бойцами попробовал проехать на внедорожнике по учебной трассе, вел огонь на 360 градусов и узнал, с какими сложностями приходится сталкиваться нашим военнослужащим.

Курс обороны от БПЛА

Первый этап занятий по борьбе с малыми дронами бойцы 87-го полка 51-й Донецкой армии провели «стоя твердо на земле». Это был вводный курс, где они только знакомились с летающими мишенями.

— Тогда стрельба шла из комфортного положения, — объяснила мастер спорта по практической стрельбе, чемпионка России Анна Тараносова. — Сейчас военнослужащие приступают ко второму этапу — работа с движущихся автомобилей в очень неудобной обстановке. Условия максимально приближены к боевым.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

На стрелковом рубеже вижу много знакомых лиц. С большинством мы познакомились, когда они проходили начальный курс, в который входило знакомство с новым для них видом оружия — гладкоствольным ружьем 12 калибра.

Сегодня основными мишенями малых дронов-камикадзе становятся машины и группы ближнего снабжения. Такая тактика получила название «изоляция поля боя», когда ближний тыл на 10, а иногда и 15 километров противник пытается превратить в сплошную «дорогу смерти».

Первое упражнение, для разминки, стрельба из кузова стоящего пикапа. Сбоку машину периодически раскачивают, кто-то вспоминает казарменные шутки 80–90-х годов про игру в дембельский поезд, слышатся выкрики «проводник, чаю!». В кузове по очереди бойцы пытаются занять удобную позицию. А вместо спортивных оранжевых тарелок используются чёрные, менее заметные на фоне неба и более похожие на реальные беспилотники.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Но все ждут главного — стрельбы с автомобилей и квадроциклов в движении. У большинства бойцов здесь разный опыт и идеи о том, как лучше это делать, поэтому надо проверить их гипотезы в контролируемых условиях.

Когда я спрашиваю у обучающихся про военную специальность и должность, многие теряются, не зная, что сказать. Фактически они теперь стрелки на машинах снабжения или бойцы пеших групп подноса-эвакуации. Но пока единого названия для этой военной работы ещё не придумано.

Проба пера

Первые круги на внедорожнике по трассе с небольшим бродом и массой поворотов показывают, что вести огонь на 360 градусов, стоя спина к спине, на бездорожье два стрелка не смогут.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Что же, пробую и я сделать свой первый заход. Результат немного неожиданный: обладая навыками стрельбы и привычкой к езде в пикапах и багги, у меня получилось ноль сбитых целей и множество синяков. В случае с 12 калибром и его отдачей нормальная стрельба одной рукой почти исключена. А как только начинаешь работать двумя рукам, то сразу теряешь равновесие и каждое изменение скорости автомобиля превращается в ощутимый удар и падение.

Поэтому бойцы делятся по парам — один держит второго за бронежилет и страхует, другой двумя руками работает с ружьем. На одном из пикапов военнослужащие натягивают поперек рамы трос, примерно так же делают при стрельбе из вертолетов в армии США. Его можно использовать и как опору, и крепиться к нему карабином или ремнем самостраховки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Теперь начались эксперименты с тросом: одни, упираясь ногами в кузов, переносили на него вес, другие используют крепления. Я решил попробовать еще раз, но уже с креплением к тросу через карабин. Достаточно быстро я приспособиться держать равновесие и проводить манипуляции с оружием двумя руками, включая и перезарядку. И тут главное даже не то, что использование таких относительно простых средств позволяет стрелять точнее. А то, что так можно создавать плотный огонь, даже с помповым ружьем при ручной перезарядке, работая вдвоем или втроем.

Результат приходит с опытом

По мере наработки опыта улучшаются и результаты стрельбы. В паузах между подходами сразу же обсуждаются будущие тонкости реального применения: как перезаряжаться, как крепить себя тросом. Главная проблема — при необходимости надо иметь возможность быстро отстегнуться от страховки, чтобы спешиться или покинуть пораженную машину. Именно по этой причине опытные бойцы не пристегиваются, а только упираются в трос.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Где-то через месяц мы отработаем уже полную систему обучения. С техникой и боем в окопах со стрельбой по БПЛА. Сейчас очень много жалоб, что тяжело носить два вида оружия (автомат и ружье), но солдаты боятся ходить с одним. Стрелковые бои происходят только при штурме, а в основной массе можно даже не брать автомат и использовать только ружье, защищаясь им от дронов. Но мы хотим показать, что дробовик будет не лишним даже в окопе при штурмовых действиях, — объясняет ветеран ополчения, волонтер, организатор занятий Сергей «Лыня» Паршиков.

И он, и спортсмены отмечают, что в работе с непривычным оружием важны не только навыки и знания, но и психологический фактор уверенности. Люди должны почувствовать, что попадают, понять эффективность и ограничения ружья, которое держат в руках. Поэтому каждый учебный курс Лыни завершается стрельбой по настоящим дронам-камикадзе, чтобы бойцы понимали, на что они способны.