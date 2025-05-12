Трампа возмутил вопрос о его роли в избрании Ватиканом нового папы римского

Американский лидер Дональд Трамп 12 мая сообщил, что вопрос журналистки телеканала ABC News Марты Раддац о роли президента США в избрании Ватиканом нового папы римского Льва XIV был возмутительным.

«Так забавно наблюдать, как старожилка Марта Раддац в программе «Фейковые новости» на ABC сегодня утром выпаливает, что, по сути, выбор папы Льва не имеет ничего общего с Дональдом Трампом. Это пришло из ниоткуда, но это было в ее «Безумном уме Трампа», — говорится в сообщении президента в Thuth Social.

Кроме того, американский лидер напомнил, что в ходе последних президентских выборов он набрал значительное количество голосов со стороны католиков — более 50%.

О том, что новым папой римским избран кардинал Роберт Прево из США, стало известно 8 мая. Он является первым американским кардиналом с латиноамериканскими корнями, префектом дикастерии по делам епископов, представителем ордена августинцев. В качестве понтифика он принял имя Лев XIV.

Позже понтифик, выступая перед коллегией кардиналов, назвал искусственный интеллект (ИИ) одной из важнейших проблем человечества. Он отметил, что современные разработки ставят новые задачи в области защиты человеческого достоинства, справедливости и труда.