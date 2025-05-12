«Пропускать по семь-восемь голов за матч недопустимо»

В майские праздники хоккеисты сборной России провели традиционный для этого периода тур, который у них в расписании уже четвертый год подряд, после отстранения нашей команды и Белоруссии от международных соревнований. Сначала в Астане команда Романа Ротенберга выиграла у Казахстана со счетом 4:1. Затем там же проиграла Белоруссии (2:4). А дальше провела с белорусами еще три игры. Сначала наши дважды уступили им в Тольятти — 7:8 в овертайме и 1:3 в основное время. И лишь в последней игре в Минске победили 3:1. В интервью «Известиям» защитник сборной России и петербургского СКА Илья Карпухин поделился впечатлениями от прошедшего тура, рассказал об эмоциях от обилия голов в тольяттинском матче и оценил шансы своего бывшего клуба — челябинского «Трактора» — в предстоящем финале Кубка Гагарина против ярославского «Локомотива».

«В декабре прошлого года игра с ними была кость в кость»

— На этом туре со сборной России работал обновленный штаб Романа Ротенберга в национальной команде и СКА — в частности, защитниками и меньшинством занимается перешедший из «Лады» Максим Семенов, с ним за меньшинство также отвечает Евгений Кетов. Изменения ощущаются?

— В целом работается хорошо. Все в нашем штабе — профессионалы своего дела. Если говорить про меньшинство, то оба тренера всё нам разжевывают, привносят новую систему по сравнению с прошлым сезоном. И все детали нам объясняют. Идут постоянные теоретические занятия с видео. В общем, комфортно пока себя ощущаю в новых сочетаниях внутри штаба.

— В чем причины неудач в матчах с Белоруссией?

— Здесь нельзя назвать какие-то конкретные причины. Всегда к таким неудачам приводит комплекс причин. Решают многое детали и мелочи. Если бы была какая-то одна слишком очевидная причина, очевидный провал у нас, то мы бы его устранили сразу же. Но все мелкие недочеты в совокупности привели к такому результату в трех матчах.

— Можно сказать, что поражения в матчах с такой Белоруссией в чем-то даже полезны, позволяют свои недостатки увидеть задолго до возвращения на международную арену?

— Не знаю, я об этом не думал. Мы всегда настраиваемся на победу в каждом матче. И на все игры с Белоруссией цели были такие же. Не было никаких второстепенных задач — просто хотели победить везде, где играли. Поэтому, естественно, недовольны этими поражениями. Хорошо, что последний матч выиграли.

— Поражение в овертайме от белорусов со счетом 7:8 в одном из матчей в Тольятти какие эмоции вызвало?

— С точки зрения болельщиков, это весело и интересно. Они приходят на трибуны, чтобы увидеть голы. Как можно больше голов. Так что тем, кто лично смотрел этот мяч в Тольятти, наверное, было интересно. Для нас, хоккеистов, недопустимо пропускать по семь-восемь голов за один матч. Такое мы постараемся больше не повторять.

— Вы в декабре играли за сборную России на Кубке Первого канала в Питере, когда матч с Белоруссией тоже был непростой, но все-таки закончился вашей победой. В чем с тех пор прибавил соперник?

— Сложно сформулировать. Но очевидно, что белорусы прибавляют с каждым годом. Хотя плюс-минус они играют в один и тот же хоккей. Видно, что, когда они в оптимальном составе, с ними очень непросто. Как и с Казахстаном, который мы обыграли в Астане в этом туре. Заметно, что эта команда очень серьезно готовилась к чемпионату мира. И белорусы из года в год играют всё лучше и лучше. Помню, как в позапрошлом году на Кубке Первого канале с ними было непросто играть. И на последнем Кубке Первого канала в декабре прошлого года игра с ними была кость в кость. На майском туре также игры сложные, напряженные.

«В финале Кубка Гагарина встретятся две системные команды»

— Можно посетовать, что ваш родной «Трактор» усложнил вам жизнь. Если бы он не обыграл во втором раунде плей-офф КХЛ минское «Динамо», то игроки белорусского клуба в майские праздники продолжали бы играть в Кубке Гагарина и не поехали в сборную?

— Может быть, может быть. (Смеется.)

— Как вам атмосфера на матчах?

— Отличная атмосфера. В том же Тольятти всегда здорово болеют — это видно и на матчах КХЛ, когда мы туда приезжаем. И на матчах сборной нас здорово поддерживали — спасибо большое местной публике. Сами матчи тоже были отлично организованы. Как, впрочем, и всегда, когда наша сборная играет в регионах. В Астане и Минске тоже всё обычно на самом высоком уровне. Полные трибуны, отличная атмосфера — приятно при такой играть.

— Ваш родной «Трактор» вышел в финал Кубка Гагарина. Как отреагировали на успех команды, за которую играли еще менее полугода назад?

— Очень рад за ребят и за клуб. Они здорово проводят сезон в целом и плей-офф в том числе. Рад и за город. Челябинск живет хоккеем, люди любят «Трактор» и всегда заполняют трибуны. Они заслужили вживую увидеть у себя дома финал Кубка Гагарина. Тем более «Трактор» в нем не играл 12 лет. Хочется пожелать ему удачи.

— Шансы есть выиграть финал у «Локомотива»?

— Сложно сказать. Думаю, финал будет интересным и непростым. Встретятся две системные команды. Будет крайне интересно понаблюдать за их соревнованием. Назвать фаворита трудно. Да, «Локомотив» выиграл регулярный чемпионат, но «Трактор» стал в нем вторым. Обе команды выиграли свои конференции. И назвать лучшую из них заранее невозможно — это определит финал.

— За счет чего «Трактор» в этом плей-офф постоянно выигрывает, уступая по ходу матча 0:3 и 0:4? Вы в первой половине сезона, находясь внутри команды, видели у нее способности к таким спасениям?

— Не знаю. Это всё случилось уже в плей-офф, когда меня уже не было в команде. Наверное, просто все в «Тракторе» верят в себя до последнего и верят в победу. Даже когда что-то идет у них не очень хорошо.