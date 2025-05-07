«Трактор» догнал «Локомотив»: определились финалисты Кубка Гагарина

В плей-офф КХЛ определились оба участника финала. На следующей неделе решающую борьбу за Кубок Гагарина начнут ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор». По итогам закончившихся полуфинальных серий «железнодорожники» прошли уфимский «Салават Юлаев», а уральский клуб — московское «Динамо».

«Трактор» – «Динамо»

В предыдущих стадиях плей-офф «Трактор» отметился фантастической способностью побеждать, проигрывая по ходу матча с разгромным счетом. Так, он выиграл в овертайме пятый матч серии с владивостокским «Адмиралом» (5:4), хотя «моряки» в середине третьего периода вели 4:0. А во втором матче серии с минским «Динамо» отыгрался с 0:3.

Первая игра полуфинала против московского «Динамо» пошла по похожему сценарию. Бело-голубые выигрывали в Челябинске 2:0 во втором периоде, но в конце него «Трактор» отыграл одну шайбу. А в третьем периоде довел дело до победы 4:3. Во втором матче дома он уже ни разу не давал сопернику выйти вперед и победил 3:2.

Но, по сути, решающим стал третий матч, который прошел уже в Москве. Там «Динамо» дважды вело в счете, но «Трактор» сравнивал. В основное время встреча закончилась вничью, а во втором овертайме после ошибки в обороне гости забросили победную шайбу (3:2) и повели в серии 3:0.

С такого счета в истории КХЛ отыгрывались только один раз — петербургский СКА в 2015 году таким образом выиграл полуфинальную серию у московского ЦСКА (4:3). Мало кто верил, что «Динамо» подобное повторит. Правда, избежать сухого поражения подопечные Алексея Кудашова всё же смогли.

Четвертый матч они выиграли дома 3:1. Пятая игра прошла в Челябинске. Там динамовцы вели 1:0 после первого периода. Во втором они в течение 10 минут пропустили три шайбы. Причем после второй травму получил основной вратарь бело-голубых Владислав Подъяпольский, которого пришлось менять на Максима Моторыгина.

Тем не менее в третьем периоде «Динамо» смогло повторить подвиги «Трактора» и отыграться с 1:3. Но за полторы минуты до конца основного времени челябинский клуб всё-таки забросил победную шайбу и выиграл серию.

— Челябинск заслуженно выиграл эту серию и вышел в финал, — поделился мнением с «Известиями» бывший нападающий «Трактора», «Динамо» и «Локомотива» Сергей Коньков. — Хотя если брать каждый матч по отдельность, то нельзя сказать, что он на голову выше был соперника. Неслучайно все четыре победы «Трактора» над «Динамо» — с разницей в одну шайбу, либо в овертайме, либо в основное время. То есть все матчи были равные. Но исход полуфинала решили нюансы. Например, мастерство лидеров «Трактора» — отмечу здесь Максима Шабанова. Он забросил победную шайбу в пятом матче, решив исход встречи, когда «Динамо» отыгралось и вроде бы перевело игру в овертайм. Посмотрите, каким точным, как лазер, броском Максим отличился в этом эпизоде. Неслучайно, он уже второй сезон подряд выступает лидером «Трактора», и его хотят видеть у себя клубы НХЛ. У «Динамо» не все ребята смогли так же решать эпизоды, хотя я хочу выделить игру Артема Ильенко, который в этом плей-офф не раз забрасывал важные шайбы, проделывал огромный объем работы и помог своему клубу провести в целом хороший сезон — ведь это первый для «Динамо» полуфинал за 12 лет. Но для финала этого не хватило. У нас давно не было, чтобы в финале Кубка Гагарина играли две лучшие команды регулярного чемпионата, победители своих конференций. «Локомотив» и «Трактор» — равные команды, и фаворита назвать трудно. Тем более обе команды свои полуфиналы выиграли за одинаковое количество матчей и имеют почти равное время на подготовку и восстановление. Всё решат мелочи, нюансы.

«Локомотив» – «Салават Юлаев»

Считавшийся фаворитом «Локомотив» начал с поражения серию с «Салаватом», который еще с предыдущего раунда не мог рассчитывать на ряд своих ключевых игроков — Нэйтана Тодда, Джошуа Ливо и Ярослава Цулыгина. Последние двое появились по ходу серии с Ярославлем. Но без них уфимцам удалось выиграть в гостях первый матч — 3:1.

А дальше сказался класс «Локомотива». Он не без труда выиграл дома второй матч (2:1). Потом взял верх в двух выездных играх — 4:2 и 3:0. Причем третий матч запомнился двумя судейскими решениями, вызвавшими споры. В третьем периоде при счете 3:1 в пользу «Локомотива» судья дал матч-штраф Никите Черепанову за фол против Петра Хохрякова. Многие эксперты сходятся на том, что это не тянуло на большой штраф, но сделано было в связи с последствиями для уфимского игрока — Хохряков получил тяжелую травму и только с посторонней помощью покинул лед.

«Салават» получил пять минут большинства и реализовал его на исходе розыгрыша лишнего. А за три минуты до конца основного времени Саша Хмелевски еще раз забил «Локомотиву», судьи не засчитали взятие ворот, так как зафиксировали незадолго до этого фол Дениса Яна, ударившего клюшкой по лицу Георгия Иванова. Правда, клюшку он направлял при помощи ярославского игрока. И это спровоцировало споры о том, мог ли уфимец избежать удара в лицо Иванова. Если бы удар был признан вынужденным, шайбу надо было засчитывать. Но судьи решили не засчитывать ее, получив после матча поддержку со стороны судейского департамента КХЛ.

Эта победа стала ключевой в серии. После нее «Локомотив» вышел вперед в противостоянии, в четвертом матче уверенно выиграл 3:0 в гостях, а пятый матч дома забрал со счетом 4:2. Там «Салават» дважды сравнивал, но всё решила игра звездного ветерана ярославцев Александра Радулова и его молодого партнера по звену Егора Сурина. Они забросили по две шайбы. Первая была на счету Радулова с передачи Сурина. Далее Сурин дважды забил с паса Радулова. А в конце Александр поразил пустые ворота.

«Локомотив» второй год подряд вышел в финал Кубка Гагарина. Год назад он проиграл 0:4 в серии магнитогорскому «Металлургу». Тогдашний спортивный директор «Магнитки» Сергей Гомоляко считает ярославцев фаворитами предстоящей серии с «Трактором».

— Считаю «Локомотив» фаворитом финала, но серия будет очень хорошая и напряженная, — заявил «Известиям» Гомоляко. — Хотя мне кажется, что прошлой весной ярославцы играли в плей-офф гораздо сильнее, чем сейчас. Но мы тогда в финале поставили их в такое положение, что у «Локомотива» не сложилось в борьбе за трофей — все игроки «Магнитки» выдали свой лучший хоккей. Тем не менее Ярославль имеет очень хорошие шансы на победу. Он заслуженно прошел «Салават». У него перед этим сезоном появился Радулов — настоящая величина, которая усилит любой клуб, добавит харизмы, мощи в атаке. И в обороне «Локомотив» стал играть немножко по-другому. Тем не менее я верю в них, хотя с «Трактором» будет очень непросто. И мы увидим крайне интересное противостояние.

Финальная серия Кубка Гагарина стартует 13 мая. Она будет идти до четырех побед одной из команд и может растянуться до семи матчей. «Локомотив» и «Трактор» еще ни разу не выигрывали главный трофей КХЛ.