Мадуро поддержал инициативу Путина о переговорах с Украиной в Стамбуле

Венесуэла поддержала инициативу о возобновлении мирных переговоров между Россией и Украиной, которые, как заявил президент РФ Владимир Путин, могут пройти 15 мая в Стамбуле. Об этом 11 мая в ходе визита в Санкт-Петербург сказал лидер Венесуэлы Николас Мадуро.

«Я уверен, что так же думает большая часть стран и правительств Латинской Америки и Карибов, поддерживает усилие президента Путина, России, через возобновление переговоров снова вступить на путь, который не надо было покидать. Это путь прямого диалога, это взаимопонимание между Россией и Украиной без какого-либо вмешательства», — сказал Мадуро журналистам во время посещения выставки патриотического объединения «ЛЕНРЕЗЕРВ».

По его словам, Москве и Киеву необходимо вести переговоры напрямую, «без какого-либо внешнего вмешательства», а мир должен быть справедливым и основываться на взаимопонимании.

«У России есть право на мир, у других стран тоже есть право на мир. Выражаю полную поддержку президенту Владимиру Путину, поддержку России», — добавил президент Венесуэлы.

Свои заявления Мадуро сделал во время визита в Санкт-Петербург, где он посетил мемориальное кладбище и Музей обороны и блокады Ленинграда. Лидер Венесуэлы подчеркнул, что был глубоко тронут историей города и мужеством его жителей.

«Мы увидели доказательства славы Красной армии, подвига женщин и детей, смекалки, благодаря которой удалось спасти страну, Европу и все человечество», — отметил он.

Президент Венесуэлы также заявил о намерении развивать сотрудничество с Петербургом, чтобы молодые венесуэльцы могли приезжать и знакомиться с историей города. Он отдельно упомянул о семье Путина, рассказав, что был впечатлен историей родителей президента, переживших блокаду Ленинграда.

Мадуро 10 мая возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Уточняется, что в мероприятии также приняла участие супруга президента Венесуэлы.

Мадуро прибыл в Москву 7 мая для участия в торжествах по случаю годовщины Победы. В рамках этого визита он совместно с Путиным подписал договор о стратегическом сотрудничестве двух государств.