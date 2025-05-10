Мадуро возложил цветы к монументу «Мать-Родина» в Петербурге
Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кадры с места событий публикуют 10 мая «Известия».
Уточняется, что в мероприятии также приняла участие супруга президента Венесуэлы.
Мадуро прибыл в Москву 7 мая для участия в торжественных мероприятиях по случаю годовщины Победы. В рамках этого визита он совместно с президентом РФ Владимиром Путиным подписал договор о стратегическом сотрудничестве двух государств.