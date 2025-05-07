Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы

Президент России Владимир Путин и его коллега из Венесуэлы Николас Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве двух стран в Москве. Об этом 7 мая сообщили в Telegram-канале Кремля.

На встрече главы государств обсудили сотрудничество в энергетике, в том числе в нефтяном секторе.

«Конкретные дела обсуждались — энергетика, нефтяные дела, проекты, связанные с различными аспектами энергетического взаимодействия. Проекты, связанные с налаживанием производства, с активностью российских компаний на венесуэльском рынке» — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Ранее в этот же день Путин заявил о перспективах сотрудничества с Венесуэлой в области энергетики, фармацевтики и транспорта. Кроме того, президент России подчеркнул, что удовлетворен развитием контактов с Венесуэлой, продвигающиеся при личном вкладе Мадуро.

7 апреля зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что договор о стратегическом партнерстве двух стран призван закрепить «перемены качественного характера» и создать фундамент для укрепления связей на долгосрочную перспективу,