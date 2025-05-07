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Путин обозначил перспективы сотрудничества РФ и Венесуэлы во многих областях

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Россия и Венесуэла демонстрируют перспективы сотрудничества в области энергетики, фармацевтики и транспорта. Об этом 7 мая заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

«У нас хорошие перспективные направления взаимодействия, они очевидны. Коллеги наши работают по всем этим направлениям. Это энергетика, это транспорт, это фармацевтическая промышленность, логистика, здравоохранение, ну и, конечно, гуманитарные составляющие», — отметил глава государства.

Путин добавил, что удовлетворен развитием контактов с Венесуэлой, которые продвигаются при весомом личном вкладе Мадуро. Российский лидер отметил, что встреча с коллегой из Венесуэлы проходит в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). 9 Мая — это особый день победы над нацизмом. Мадуро указал, что дружба с РФ прошла испытание временем.

«Я сопровождал команданте (бывшего президента Венесуэлы. — Ред.) Уго Чавеса, это случалось не раз при наших визитах в Кремль, когда мы начали развивать эти отношения дружбы — дружбы, которая прошла испытание временем. Мы смогли вывести наши отношения на высокий уровень», — заявил он на встрече.

Еще большему их дальнейшему развитию будет способствовать договор России и Венесуэлы, который готовится к подписанию в ходе визита, добавил Мадуро.

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Президент Венесуэлы прибыл в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ранее в этот день. Кадры прибытия главы государства публиковали «Известия». В аэропорту его встретила российская делегация.

4 мая в столице Венесуэлы Каракасе состоялась акция «Бессмертный полк», участие в которой приняли порядка 450 человек. С портретами героев Великой Отечественной войны прошли соотечественники, коренные жители страны и представители общественных организаций.

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