В Венесуэле в шествии «Бессмертного полка» приняли участие около 450 человек
В Каракасе в акции «Бессмертный полк» приняли участие порядка 450 человек. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщило российское посольство в Венесуэле.
«В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице Венесуэлы прошел марш «Бессмертного полка» — торжественное шествие памяти, в котором приняли участие около 450 человек», — говорится в публикации внешнеполитического ведомства в Telegram.
С портретами героев Великой Отечественной войны прошли соотечественники, коренные жители страны и представители общественных организаций.
«Это наш общий ответ тем, кто хочет вычеркнуть героизм, память и правду», — приводит ведомство слова посла РФ в Венесуэле Сергея Мелика-Багдасарова.
Ранее, 30 апреля, посольство России в стране сообщило, что в Каракасе подняли Знамя Победы гигантских размеров в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Церемонию посетили министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, министр туризма Летисия Гомес, министр культуры Эрнесто Вильегас, защитник народа Альфредо Руис, а также представители других министерств и ведомств Венесуэлы.