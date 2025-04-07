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Вице-премьер Чернышенко рассказал об укреплении связей с Венесуэлой

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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
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Несмотря на санкционное давление, оказываемое на наши страны, продолжается углубление российско-венесуэльского союзнического взаимодействия по широкому спектру направлений, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах, на межправительственном уровне, заявил «Известиям» зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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«В этом плане важным инструментом является Межправительственная Российско-Венесуэльская комиссия высокого уровня (КВУ). Нам с моей визави — исполнительным вице-президентом, министром по углеводородам Делси Родригес, удалось наладить эффективную кооперацию для решения всех первостепенных задач», — подчеркнул вице-премьер.

Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой полностью согласован и готов к подписанию, подтвердил Чернышенко.

«Документ призван юридически закрепить перемены качественного характера, произошедшие в двусторонних отношениях, создать прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу», — заявил он.

Во время 18-го заседания КВУ в Каракасе 7 ноября 2024 года были подписаны 17 документов, в том числе план развития российско-венесуэльского сотрудничества до 2030 года. Он включает перспективные проекты в 20 различных областях, а также документы в сфере энергетики, геологии и недропользования, труда, промышленности, нефтесервисных услуг, культурных и образовательных программ. Уделяем повышенное внимание их практической реализации, резюмировал Чернышенко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Срок контакта: РФ рассчитывает подписать договор с Венесуэлой в 2025-м

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