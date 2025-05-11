Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в морской сфере
Общество
Мишустин утвердил концепцию развития коренных малочисленных народов до 2036 года
Мир
Эрдоган заявил о готовности Турции помочь в мирном урегулировании на Украине
Происшествия
Один человек погиб при опрокидывании лодки во Владивостоке
Мир
В молдавском учебнике написали о войне Кишинева с Москвой из-за Приднестровья
Политика
Дипломат указал на реальные шаги РФ к миру после предложения о переговорах с Киевом
Общество
В Ингушетии задержали подозреваемого в похищении местного жителя
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с «КамАЗом» на Алтае
Общество
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у берегов Камчатки
Мир
Венгрия отложила переговоры с Украиной по нацменьшинствам
Мир
Мирошник указал на желание Зеленского использовать перемирие для перевооружения ВСУ
Армия
Песков назвал эффективной работу российской ПВО в дни празднования 80-летия Победы
Мир
Песков указал на стремление Путина к миру на Украине
Мир
В Иране указали на противоречивую позицию США в переговорах по ядерной программе
Армия
ВСУ за время перемирия свыше 14 тыс. раз нарушили режим прекращения огня
Мир
Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах ультиматумом
Мир
Захарова прокомментировала реакцию киевского режима на слова Путина о переговорах
Сюжет:

Путин и Эрдоган обсудили возобновление прямых переговоров между РФ и Украиной

0
EN
Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по телефону. Об этом 11 мая сообщило управление коммуникации Турецкой Республики.

«Президент Эрдоган заявил, что приветствует заявление Путина о необходимости продолжить мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле с того места, где они остановились, и что Турция готова принять переговоры, которые приведут к постоянному решению конфликта», — говорится на странице управления в социальной сети Х (бывш. Twitter).

По словам турецкого лидера, открылось окно возможностей для достижения мира между РФ и Украиной. Он подчеркнул, что полное прекращение огня создаст необходимые условия для проведения мирных переговоров.

Позднее в Telegram-канале Кремля сообщили, что лидеры двух стран обсудили возможность прямых российско-украинских переговоров. Президент Турции поддержал предложение России, подчеркнув готовность предоставить площадку для встречи в Стамбуле.

В этот же день Эрдоган заявил, что страна готова способствовать достижению мирного урегулирования на Украине, включая проведение переговоров на своей территории. По его словам, в настоящее время достигнут «исторический поворотный момент» в мирном урегулировании украинского конфликта.

«Предлагаем киевским властям возобновить переговоры»
Владимир Путин объявил о готовности РФ начать прямой диалог с Украиной уже 15 мая

Путин в ходе пресс-конференции 11 мая сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Тогда же помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль объявит о том, кто будет участвовать в стамбульских переговорах.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025