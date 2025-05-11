Путин и Эрдоган обсудили возобновление прямых переговоров между РФ и Украиной

Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по телефону. Об этом 11 мая сообщило управление коммуникации Турецкой Республики.

«Президент Эрдоган заявил, что приветствует заявление Путина о необходимости продолжить мирные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле с того места, где они остановились, и что Турция готова принять переговоры, которые приведут к постоянному решению конфликта», — говорится на странице управления в социальной сети Х (бывш. Twitter).

По словам турецкого лидера, открылось окно возможностей для достижения мира между РФ и Украиной. Он подчеркнул, что полное прекращение огня создаст необходимые условия для проведения мирных переговоров.

Позднее в Telegram-канале Кремля сообщили, что лидеры двух стран обсудили возможность прямых российско-украинских переговоров. Президент Турции поддержал предложение России, подчеркнув готовность предоставить площадку для встречи в Стамбуле.

В этот же день Эрдоган заявил, что страна готова способствовать достижению мирного урегулирования на Украине, включая проведение переговоров на своей территории. По его словам, в настоящее время достигнут «исторический поворотный момент» в мирном урегулировании украинского конфликта.

Путин в ходе пресс-конференции 11 мая сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Тогда же помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль объявит о том, кто будет участвовать в стамбульских переговорах.