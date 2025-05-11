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В СФ отметили соответствие предложения Путина о переговорах с Киевом интересам РФ

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Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
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Предложение президента России Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной является логичным шагом и основано на национальных интересах РФ. Об этом 11 мая сообщил «Известиям» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Предложение Путина очень логично, оно основано на национальных интересах России. Оно в полной мере учитывает основополагающие принципы международного права, и оно действительно способно обеспечить реальный, долгосрочный, справедливый мир», — заявил он.

Сенатор подчеркнул, что украинский конфликт был спровоцирован странами Запада и распространяется не только на поле боя, но и на мировую экономику.

Климов отметил, что предложение Путина о проведении прямого диалога в Стамбуле позволит использовать предварительно согласованные документы, которые обсуждались на переговорах в 2022 году.

«Если в результате соответствующей договоренности можно будет прекратить огонь, то хорошо. Но прекращение огня — это не сама цель, потому что мир — это не прекращение огня, это гораздо большее. А мы говорим именно о справедливом, долгосрочном, прочном мире», — заключил сенатор.

«Предлагаем киевским властям возобновить переговоры»
Владимир Путин объявил о готовности РФ начать прямой диалог с Украиной уже 15 мая

11 мая Путин в ходе пресс-конференции сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Тогда же помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль объявит о том, кто будет участвовать в стамбульских переговорах.

Позже подполковник армии США в отставке и политолог Эрл Расмуссен назвал предложение Путина о возобновлении переговоров сильным, открытым и конструктивным шагом. Расмуссен считает, что Украина не согласится и в этот раз на условия президента России, потому что в Киеве не хотят долгосрочного мира, они намерены выделить себе время для перевооружения и перегруппировки войск.

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