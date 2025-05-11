Москва в эти дни является центром мировой политики и принятия решений. Об этом 11 мая заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Москва в эти дни — центр мировой политики и центр принятия решений. Инициатива остается за нами. История расставляет всё по своим местам. Как и 80 лет назад», — написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что существуют «две альтернативы». Первую предложил Киев и его союзники, она подразумевает 30-дневное перемирие, которое будет использоваться киевским режимом для пополнения запасов вооружения и перегруппировки войск.

Другой вариант — это переговоры на условиях России и с учетом ее достижений на поле боя.

Президент РФ Владимир Путин 11 мая в ходе пресс-конференции сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Тогда же помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль объявит о том, кто будет участвовать в стамбульских переговорах.

Позже бывший американский разведчик и аналитик Скотт Риттер отметил, что предложение Путина является блестящим маневром и снимает с повестки вопрос о введении 30-дневного перемирия. Он добавил, что заявление президента возвращает инициативу России, позволяя ей диктовать условия украинско-европейско-американскому блоку.