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Путин поблагодарил принявших участие в мероприятиях 9 Мая зарубежных партнеров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В России благодарны зарубежным партнерам, которые приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 11 мая заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

«Хочу еще раз поздравить всех вас с праздником Великой Победы. Поблагодарить наших друзей, зарубежных партнеров, которые в эти дни были вместе с нами в Москве, на юбилейных торжествах, чтобы поклониться поколению победителей», — сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом. Это были ее союзники по антигитлеровской коалиции, военнослужащие Китая, участники антифашистского сопротивления в Европе, бойцы народно-освободительных движений в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и добровольцы из стран Латинской Америки.

Российский лидер отметил, что РФ с ее единомышленниками объединяет общая память и уважение к истории и подвигу героев, которые сражались за свободу. Он добавил, что ответственность за построение более справедливого и безопасного мира лежит на этих странах.

Мировая столица: Путин открыл серию переговоров с зарубежными лидерами
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На Красной площади в Москве 9 мая состоялся парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участие в параде приняли более 11 тыс. военнослужащих, в том числе 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Мероприятие посетили более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации. На приеме после парада Путин поблагодарил зарубежные делегации за приезд в Москву.

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