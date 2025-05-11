ЦСКА обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 в матче 28-го тура РПЛ

Столичный футбольный клуб (ФК) ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась 10 мая в Москве и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В составе победителей отличился венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа на 69-й минуте матча. Благодаря победе ЦСКА позволил команде «Зенит» из Санкт-Петербурга сократить отрыв от «Краснодара» до одного очка.

До конца чемпионата РПЛ осталось два тура. Лидирующую позицию сейчас занимает краснодарский ФК, набравший 61 очко. На втором месте располагается петербургский «Зенит», в копилке которого 60 очков, а третье место у ЦСКА с 55 очками.

«Зенит» 4 мая благодаря дублю нападающего Александра Соболева одержал победу над «Пари Нижний Новгород» («Пари НН») в матче 27-го тура РПЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 2:1.