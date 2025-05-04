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Дубль Соболева принес «Зениту» победу над «Пари Нижний Новгород»

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Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
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Дубль нападающего Александра Соболева принес петербургскому футбольному клубу (ФК) «Зенит» победу над «Пари Нижний Новгород» («Пари НН») в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч состоялся в воскресенье, 4 мая, в Санкт-Петербурге и закончился со счетом 2:1.

Первый в игре мяч на 14-й минуте забил футболист нижегородского клуба Вячеслав Грулев. Уже на 54-й и на 83-й минутах два гола оформил Соболев, тем самым принеся своей команде победу, уточняет «Спорт-экспресс».

«Зенит» с 57-ю очками занимает вторую строку в турнирной таблице РПЛ. Первое место у ФК «Краснодар» (61).

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Ранее в этот день московский ЦСКА со счетом 1:1 сыграл вничью с «Ахматом» из Грозного в матче 27-го тура РПЛ. В следующем туре московские армейцы 10 мая примут «Краснодар», а команда из Грозного днем позже проведет встречу против «Акрона» из Тольятти.

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