Дубль Соболева принес «Зениту» победу над «Пари Нижний Новгород»
Дубль нападающего Александра Соболева принес петербургскому футбольному клубу (ФК) «Зенит» победу над «Пари Нижний Новгород» («Пари НН») в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч состоялся в воскресенье, 4 мая, в Санкт-Петербурге и закончился со счетом 2:1.
Первый в игре мяч на 14-й минуте забил футболист нижегородского клуба Вячеслав Грулев. Уже на 54-й и на 83-й минутах два гола оформил Соболев, тем самым принеся своей команде победу, уточняет «Спорт-экспресс».
«Зенит» с 57-ю очками занимает вторую строку в турнирной таблице РПЛ. Первое место у ФК «Краснодар» (61).
Ранее в этот день московский ЦСКА со счетом 1:1 сыграл вничью с «Ахматом» из Грозного в матче 27-го тура РПЛ. В следующем туре московские армейцы 10 мая примут «Краснодар», а команда из Грозного днем позже проведет встречу против «Акрона» из Тольятти.